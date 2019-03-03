Zenfone serisiyle kendisini gösteren Asus, son modelleriyle beraber yeni nesil çentikli tasarıma geçiş yapmıştı. Markanın yeni seri akıllı telefonlarında elde ettiği satış rakamları bir yana şu sıralar yeni modeller üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Bu kez gündemde olan akıllı telefon modelleri ise Zenfone Max Plus M2 ve Zenfone Max Shot serileri oldu. Yine fiyat performans odaklı akıllı telefonlar olmasını beklediğimiz yeni serilerin görselleri de ortaya çıktı. Ortaya çıkan görseller en azından kamera dizilimi hakkında bizlere yeni fikirler veriyor.

Zenfone Max Plus M2 ve Zenfone Max Shot Nasıl Modeller Olacak?

Ortaya çıkan Zenfone Max Plus M2 ve Zenfone Max Shot görsellerine baktığımız zaman çift ve üç arka kameranın yer aldığı bir dizilimin sunulduğunu görüyoruz. Max Plus modelinde (ki bu model M2 olarak geçiyor) çift arka kamera var. Çift arka kameranın dışında dikkat çeken detay parmak izi sensörleri. Asus logosunun hemen üzerinde yer alacak olan parmak izi sensörleri dışında bir detay ortay çıkmış değil.

Diğer model ise Max Shot modeli. İkili arasında kamerasıyla öne çıkacak telefon olduğunu göreceğimiz yeni serinin de 3 arka kamera ile geldiği görülecek. İki ana kameranın dışında alt kısımda yer alan kamerada ise kırmızı bir çerçeveye yer verileceği görülüyor. Muhtemelen bu kameranın öne çıkan farklı özellikleri olacak. Parmak izi sensörlerinde ise bir değişiklik yok. Yine Asus logosunun hemen üzerinde parmak izi sensörleri bulunmakta.

Her iki akıllı telefonun da ekran kısmında ise kavisli bir ekran kullanması bekleniyor. Yanlardan biraz daha kavisli bir yapıda olacak olan ekranların, yine çentikli tasarımı devam ettirdiği görülecek. Daha ince çerçeveler ve biraz daha küçük bir çentik alanıyla göreceğimiz modellerin muhtemelen LCD panel kullandığını göreceğiz.