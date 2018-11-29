Asus, kısa süre öncesinde 11 Aralık‘ta Asus Zenfone Max Pro M2 isimli bir akıllı oyun telefonunu piyasaya süreceğini duyurdu. Yaklaşan oyun telefonu, her özellikten birçok övgü kazanan Zenfone Max Pro M1‘in devamı niteliğindedir.

Şirket, telefonun 5.000mAh’lik bir batarya ile geleceğini daha öncesinde doğrulamıştı. Bu kadar yüksek bir batarya gücünün olması sayesinde ise oyun oynamak için en ideal uzun süreyi elde eder. Ayrıca Quick Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisini de desteklemesi bekleniliyor. Buna ek olarak Zenfone Max Pro M1 modelinde de aynı batarya kapasitesi bulunur.

Asus’un batarya özellikleri belli olmadan öncesinde, şirketin Endonezya Twitter hesabında, telefonun teknik tasarımını gösteren bir resim paylaşılmıştı. Paylaşılan tweet üzerindeki resimde telefonun çentikli bir ekranını olduğu ve çentiğin selfie kamerasına ev sahipliği yaptığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yeni bir tweet telefonun batarya kapasitesini resmi olarak onayladı.

Görüntü ayrıca telefonun kamera sensörlerinin hemen altına yerleştirilen bir LED flaş ile birlikte, sol üst köşede dikey olarak konumlandırılmış bir çift arka kamera kurulumunu kesinleştirdi.

Yeni açıklanan raporlara göre, Asus Zenfone Max Pro M2 ‘nin 19:5 en boy oranı bulunan 6.26 inç IPS FullHD+ ekrana sahip olması bekleniliyor. Telefon ayrıca Qualcomm’un Snapdragon 660 sekiz çekirdekli işlemcisi tarafından güçlendirilecek ve bu da Zenfone Max Pro M1’i destekleyen Snapdragon 636 modelinin büyük bir yükseltmesi olacak.

Telefonda 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı olacak. Ortaya çıkan söylentiler, telefonun Android 9 Pie işletim sistemini çalıştıracağını öne sürerken, bazı raporlar şirketin Android 8.1 Oreo’yu kullanıma hazır duruma getirdiğini açıkladı. Sonrasında ise tabiki Pie güncellemesine sahip olacak.