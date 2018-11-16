Akıllı telefon dünyasının iddialı markalarından biri olma yolunda ilerleyen Asus, hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesi oluşturmayı başarmış gibi duruyor. Yeni modellerinde sunduğu değişikliklerle daha da ilgi gören markanın, yeni akıllı telefon modellerinden birisi de Asus Zenfone Max Pro M2 serisi olacak.

Oldukça dikkat çeken tasarım değişiklikleriyle beraber gelmesi beklenen Asus Zenfone Max Pro M2 akıllı telefonlarının özellikleri kısmında da önemli detaylar ortaya çıkmış durumda. Son olarak telefonların canlı görselleri ortaya çıktı.

Asus Zenfone Max Pro M2 Nasıl Bir Telefon Olacak?

Asus Zenfone Max Pro M2 akıllı telefonlarının en büyük farkının tasarımı olması bekleniyor. Bu modelle beraber tasarım kısmında yeniden bir dönüşüm yaşanacak. Asus, 3 arka kameranın kullanıldığı sisteme geçmiş olacak. Yeni akıllı telefonlarda dikkat çekecek olan sistem, markanın kamera konusunda da kendi adına ilkleri denemesini sağlayacak. Bunun dışında ön kısımda da yenilenmiş bir sistem göreceğiz.

Yine ön kamera kısmında da farklılıklarının öne çıkmasını beklediğimiz akıllı telefon, orta segment seriler içerisinde yer alan ürünlerden birisi olacak. Snapdragon 660 işlemcisinden güç alacak olan yeni modelin 4 GB RAM bellek miktarı bulunacak. Ana modelde 4 GB RAM bellek göreceğiz ancak diğer bir versiyonda 6 GB RAM bellek kullanılan versiyonda bulunacak.

4 GB RAM ile 6 GB RAM bellek olmak üzere iki farklı seçenekle beraber gelecek olan akıllı telefon, 6 inçlik bir ekran sunacak. Muhtemelen çentikli tasarım yerine düz bir panelle gelecek olan ekranların Full HD+ çözünürlük değeri sunduğunu görmek mümkün olacak.

Fark yaratacak ekran boyutuna sahip olması beklenen yeni serinin, Pro serisinden farklı olarak gelecek ana modelinde de hemen hemen aynı ekranın kullanılması bekleniyor. Bu modelde yer alacak olan işlemcilerin ise değişiklik göstereceği ve Snapdragon 636 işlemcileri olduğunu göreceğiz.

Pro modelde 3 arka kamera kullanılırken ana modelde ise 2 arka kamera kullanılacak. Asus Zenfone Max Pro M2 ve ana model için ortaya çıkan son detaylar bu şekilde. Henüz fiyat ve benzeri bilgileri elde edebilmiş değiliz.