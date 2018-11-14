Asus ZenFone Max Pro (M2) Hakkında Yeni Bilgiler Sızdırıldı

Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda Asus en büyük üreticilerden birisi olmayabilir ancak yine de oldukça geniş bir ürün yelpazesi mevcuttur. Geçen sene ZenFone Max (M1) serisinin tanıtmı yapıldıktan sonra, yeni telefon Asus ZenFone Max Pro (M2) modeli hakkında sızıntı haberler gündeme gelmişti. Ancak işe yarar bir özellik ortaya çıkmamıştı.

Bu gün yayınlanan bir sızıntı haber ise telefonun teknik özelliklerine dair daha detaylı bilgiyi içeriyor. Haberde ZenFone Max Pro (M2), 6 inçlik bir ekrana sahip olarak mağazalardaki yerini alacağı ifade edilmiştir. 18:9 en-boy oranına ve muhtemelen bir alüminyum kaplamaya ev sahipliği yapan Full HD+ çözünürlüğe sahip olacak.

Şirket telefonun iç kısmında Qualcomm’un Snapdragon 660’ını 4GB RAM’le birleştirecek. Buna ek olarakta 64GB veya 128GB dahili depolama seçeneği mevcut olacaktır.

Asus’un geçmişte ürettiği telefonlardaki depolama alanları göz önüne alındığında, telefonun microSD ile desteklenmesi de gerekir. Belki de telefon hakkında en ilgi çekici özelliği üçlü kamera kurulumudur. Ne yazık ki, her bir sensörün işlevselliği hakkında herhangi bir detaya haberde yer verilmemiştir. Ancak ana modelin 13 megapiksel çözünürlükte olduğu söylentiler arasındadır.

Fakat Asus bu durum hakkında her hangi resmi bir açıklama yapmadı. Ancak geçtiğimiz yıl ki ZenFone Max Plus (M1)‘ın Kasım ayı sonunda açıklandığı göz önüne alındığında, bu yılki cihazlar için benzer bir zaman çizelgesi beklenmektedir. Çoğu pazarda, satışlar Aralık ayı ortasında başlamıştı. Ayrıca fiyatlandırma şu anda belirsizliğini koruyor.