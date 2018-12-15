Asus, telefonlarını ortaya çıkarırken Xiaomi‘den etkinlendiği bir gerçek. Yeni akıllı telefonlarını sürerken Xiaomi’nin yaptığı gibi bir önceki modelin devam niteliğinde piyasaya yeni bir ürün olarak sürüyor. Kısacası stratejilerini bu şekilde kurarak daha çok dikkatleri üzerine çekiyorlar.

Yaklaşık olarak 1.700 TL’den başlayan fiyatı ile ZenFone Max Pro M1, satın alma açısından biraz daha az özelliklere sahip. Fakat Asus’un bu yılın başında bütçe segmentindeki bir telefon olarak, herkesin dikkatini çekmesine yardımcı oldu. Şimdi ise şirket, M1 modelinin devamı olan bu telefon ile aynı formülü devam ettiriyor. Ama daha çekici bir hale getirerek bunu başarıyor.

Daha güçlü olan Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti ile birlikte 200 Dolarlık bir fiyat etiketi belirledi. Aslına bakarsanız bunu gayet iyi bir değerlendirme olarak düşebiliriz.

Tasarım

Asus, ZenFone Max Pro M2‘ye parıltılı bir dış cephe kazandırdı. Bu sayede yerini aldığı telefondan ayırt etmeyi kolay bir hale getiriyor. Akıllı telefon şu anda Mavi ve Titantum olarak iki renk seçeneğine sahip.

Asus, parlak bir yüzeye sahip ZenFone Max Pro M2 için lamine bir arka panel seçti. Bu sayade ZenFone Max Pro M1’in metal arka paneline kıyasla oldukça iyi lekelerden korunabilir hale geldi. ZenFone Max Pro M2’nin arka tarafında LED flaşlı çift kamera kurulumu yer alıyor. Parmak izi tarayıcısı ise merkezde konumlandırılmıştır ve ulaşılması kolaydır. Ön tarafında ise, üstte bir çentik ve 19:9 en boy oranına sahip 6.26 inçlik bir ekran var. Corning Gorilla Glass 6 özellikli ekranıyla Asus bu fiyat segmentinde bir ilki iddia ediyor.

ZenFone Max Pro M2, kenarlarda ve üstte ince çerçeveler içeriyor, ancak alt kısım nispeten biraz daha kalın. Telefon ahizesini biraz daha çentiğin dışına alarak çerçeveye doğru hareket ettirdi. Bu sayede selfie kamera, birkaç sensör ve bir selfie flaşı için yeterli alana sahip olmasına yardım oldu. Aynı zamanda çentiğin boyutunu da azalttı. Bildirim LED’i de yine aynı şekilde çentik dışına taşındı ve kulaklık ızgarasının hemen yanında oturuyor.

Bu fiyat noktasında diğer birçok akıllı telefon gibi, ZenFone Max Pro M2’nin kasası plastikten yapılmıştır. SIM yuvası sola yer alırken, güç ve ses kontrol tuşları sağdadır. Güç düğmesi, iyi konumlandırılmıştır. Ancak ses tuşlarına ulaşmak için biraz daha çaba gereklidir. Parmağınız küçükse biraz daha işler zorlaşır.

Telefonun alt kenarında Micro-USB bağlantı noktası, birincil mikrofon, 3.5 mm kulaklık girişi ve bir hoparlör yer alıyor. İkincil bir mikrofon ise ekranın üst kısmındadır. Bu fiyat aralığındaki akıllı telefonların çoğunluğu hala Micro-USB bağlantı noktalası bulunurken, en azından yenilikçi bir telefon olarak USB Type-C bağlantı noktasının olması hoş karşılanırdı.

Asus ZenFone Max Pro M2 - Kenar Tasarımları 1 - 3

Max Pro M2 modelinin kenarları kavisli bir yapıdadır. Bundan dolayı elde tutmak ve kavramak oldukça rahattır. Asıl şaşırtıcı olan şey, telefonun büyük piline rağmen ağır veya hantal hissetmemesidir.

Teknik Özellikleri

ZenFone Max Pro M1, güçlü işlemciye ve uygun bir fiyat etiketine sahip olarak popülerlik kazandı. Asus, aynı hikayeyi 1.95GHz saat hızına sahip bir Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti ile birlikte ZenFone Max Pro M2’yi de popüler bir hale getirmeye çalışıyor. Bu yeni yonga seti Snapdragon 636’dan daha üstündür. Ayrıca biraz daha pahalı olan Xiaomi Mi A2, RealMe 2 Pro ve Vivo V9 Pro modellerindeki aynı yonga setidir.

Asus ZenFone Max Pro M2’nin RAM ve depolama alanı farklı birden fazla sürümü mevcut. 3GB RAM + 32GB, 64GB depolama alanına sahip temel sürüm. 4GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip ikinci bir sürüm. Son olarakta 6GB RAM’e sahip 64GB depolama alanına sahip üçüncü bir sürümü bulunuyor. Özel microSD kart yuvası sayesinde depolama alanı 2 TB’a kadar genişletilebilir.

ZenFone Max Pro M2’deki bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11 b/g/n, beş navigasyon sistemi ve FM Radyo bulunur. Çift SIM desteği bulunduğu için ikili Nano-SIM yuvası var. Her iki SIM yuvasında da 4G ve VoLTE desteği bulunuyor.

Max Pro M2, 450 nit parlaklık ile FullHD ekrana sahip. Bu sayede güneş ışığı altında okunabilir hale geliyor. Asus, ekranın renk sıcaklığını beğeninize göre ayarlama seçeneğini de içine eklemiştir. Ekranın iyi görüş açıları vardır ve NTSC renk gamının yüzde 94’ünü üretebilir.

ZenFone Max Pro M2’nin öne çıkan özelliklerinden biri de büyük bir bataryasının olmasıdır. Asus, kutuda 10W’lık bir şarj cihazı gönderir. Ancak hızlı şarj için destek yoktur, bu nedenle uzun şarj süreleri bir problem olabilir.

Yazılım

Asus, kendi cep telefonları için geliştirdiği ZenUI arayüzünü bu telefona da eklemeyi tercih etti. Şirket ayrıca bu cihaz için güncellemeleri hızlı bir şekilde alması için destek verdi. Kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkmaktadır. Ancak Asus, Ocak 2019’da Android Pie güncellemesini kullanıma sunacağına söz verdi.

Bulduğumuz birkaç özelleştirme arasında cihazı uyandırmak veya uyku moduna almak için ekrana iki kez hafifçe dokunmanızı sağlayan ZenMotion hareketleri idi. Buna ek olarak telefonun bekleme moduna geçmesini engelleyen Akıllı Ekran Açık özelliği de var.

Küçük çentik, her iki tarafta da çok yer açarak, gelen bildirimlere, pil yüzdesine ve diğer göstergelere bakmanızı sağlar. Çentikten hoşlanmıyorsanız, bu telefonda saklamanın hiçbir yolu olmadığından hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

Performans

Özellikler sayfasındaki donanıma baktığımızda, ZenFone Max Pro M2’den beklenilen özellikler belli oluyor. Hızlı işlemci ve stok Android sayesinde çabuk bir performans sunar. Arayüzde gezinirken veya çoklu görev yaparken telefonda herhangi bir gecikme veya kasma ile karşılaşılmamıştır.

Telefonun kilidini açmak için parmak izi tarayıcısını kullanabilirsiniz, ancak biraz yavaştır. Yüz tanıma da desteklenmektedir. Ayrıca çentikli çoğu telefondan farklı olarak, uygulamaları tam ekran modunda çalıştırmak için bir ayar bulamadık. Sonuç olarak, Google Haritalar da dahil olmak üzere desteklenen uygulamalar tam ekran çalıştırırken, diğerleri çentiğin kenarlarına kadar olan alanlarda boşluklar oldu.

Performans açısından oldukça iyidir diyebiliriz. Yeni ASUS ZenFone Max Pro (M2) ‘nin performansının piyasadaki diğer Snapdragon 660 akıllı telefonlarıyla eşleşip eşleşmediğine göz atmak için aşağıdaki galeriye göz gezdirebilirsiniz.

Asus ZenFone Max Pro M2 - Performans Testleri 1 - 4

Oyun Performansı

Telefonun oyun performansları genellikle ağır sayılabilecek oyunlar ile yapılmaktadır. Bundan dolayı piyasada bulunan hem en ağır hem de en popüler oyunlar olan Honkai Impact 3, Asfalt 9 ve PUBG Mobile ile testler yapılmıştır.

Muhtemelen mümkün olan en yüksek grafiklere sahip Honkai Impact 3’ü oynamak, Mi 8 Lite modeline kıyasla performansta büyük bir uyumsuzluk sergiliyor. Oyundaki yeni karakter olan Voir Herrscher (kim olduğunu bilmiyorsanız endişelenmeyin), kare hızının fark edilir kasmalara sahip 20FPS’nin altına düşmesine neden oldu. Oyundaki karakter hızlı tempolu gösterişli grafiklere sahiptir. Ancak yüksek derecede ayrıntıları verdiği tam olarak söylenemez.

Oyunun grafiksel bir güncelleme aldığından mı yoksa daha düşük CPU saat hızına sahip olduğundan dolayı mı görüntülenmediğinden emin değiliz.

Asfalt 9, en yüksek grafik ayarlarında güzel performans göstermiştir. Ancak sıfır kenar yumuşatması var ve bundan dolayı her şey pürüzlü görünüyor. Kenarların çok net oluşu bakmak için hoş değil, ama en azından oyun deneyimi pürüzsüz.

Son test oyunu olan PUBG Mobile ise oldukça seridir. Piyasadaki diğer tüm Snapdragon 660 işlemciye sahip akıllı telefonlar kadar iyi çalışır. Ancak oyun ilk başlatıldığında orta grafik ayarları otomatik olarak seçilmiştir.

Ses Kalitesi ve Pil Ömrü

ZenFone Max Pro M2’de video izlemeyi ve oyun oynamayı genel olarak çok seveceksiniz diyebilir. Çünkü altında oldukça kaliteli yüksek ses veren bir hoparlörü mecvut.

Söz konusu pil ömrü olduğunda, amiral gemisi telefonda 5000mAh’lık bir batarya sayesinde mükemmeldir. HD video izleme testinde, telefon 17 saat 58 dakika boyunca bekleme süresine sahip olmuştur. Birkaç kıyaslama yapmak, birkaç fotoğraf çekmek, Google Haritalar’ı kullanarak bir buçuk saatlik gezinme, 25 dakikalık PUBG Mobile ve aktif bir WhatsApp hesabından oluşan kullanım ile birlikte bir günde şarjı sadece %55’e inmiştir.

Verilen şarj aleti ile yaklaşık olarak bir saatlik şarj sonucunda telefon sadece %0’dan %52’ye kadar doluluk oranına sahip olmuştur.

Kamera

Asus, ZenFone Max Pro M2’de kameraları da yükseltmiştir. Arka tarafta 12 megapiksellik bir birincil kamera ve 5 megapiksel derinlik sensörü bulunan bir çift kamera kurulumuna sahip. Birincil sensör, bir 1.25 mikron piksel boyutuna ve bir f/1.8 diyaframa sahip bir Sony IMX486 iken, derinlik sensörü Bokeh etkisi ile çekmeye yardımcı olur.

Ön tarafta ise telefonun 1.12 mikron piksel boyutunda ve 2.0 f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksellik bir selfie kamerası var. Kamera uygulaması basit ve kullanımı kolaydır. Çekim modları, güzelleştirme, derinlik etkisi ve flaş için hızlı geçişler vardır. Ayrıca çekim yapmadan önce filtreleri uygulama seçeneğine de sahip olursunuz. Odak, enstantane hızı, ISO, pozlama ve beyaz dengesini ayarlamanıza izin veren bir Pro modu da bulunur.

Otomatik HDR kullanılamıyor ancak bunu manuel olarak değiştirebilirsiniz. Asus, Aralık ayında EOS ve ön kamera için Bokeh modu ile birlikte ZenFone Max Pro M2’ye yapay zeka sahne algılamasını ekleyecek bir güncelleme sözü verdi.

ZenFone Max Pro M2 ile çekim yaparken, pozlamayı birkaç sahnede doğru olarak ayarlamadığını gözlemledik. Örneğin, gündüz alınan test çekimlerimizden birkaçı aşırı pozlanmıştı. Bu telefon iyi bir renk reprodüksiyonuna sahip. Fakat uzaktaki nesnelerde birkaç ayrıntıyı kaçırdı. Makrolar daha iyi detaylara sahip.

Genel Değerlendirme

Asus ZenFone Max Pro M2 modeli, M1 ile karşılaştırıldığında, evet, daha güçlü özelliklere sahiptir. İçerisinde bulunan bir Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti ve büyük bir 5000mAh’lık batarya öne çıkan en büyük özelliklerindendir.

Performans ve pil ömrü çok iyidir. Ancak kamera, sizin için bir öncelik ise Realme 2 Pro daha idealdir. Bu iki telefon arasında seçim yapıyorsanız, Realme’deki özel ColorOS kullanıcı arayüzünün aksine stok Android’in avantajlarını da göz önünde bulundurmalısınız.