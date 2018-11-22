Asus, başarı elde ettiği serilerini güncellemeye devam ediyor. İlk olarak ASUS ZenFone Max Pro M1 akıllı telefonlarında kendisini gösteren markanın, tutan seriyi devam ettirme kararı aldığını biliyoruz. Kısa süre önce konuşulmaya başlayan devam serisi modelinin ise ASUS ZenFone Max Pro M2 akıllı telefonları olacağı açıklanmıştı.

Resmi olarak bir açıklama yapılmamış olsa da birçok belgede ve raporda ortaya çıkan akıllı telefonların, şimdi ise resmi açıklaması geldi. ASUS ZenFone Max Pro M2 akıllı telefonlarının ne zaman tanıtılacağını gösteren yeni bir paylaşım yapan Asus, resmi olarak yeni akıllı telefonlarını da doğrulamış oldu.

ASUS ZenFone Max Pro M2 Nasıl Bir Telefon Olacak?

ASUS ZenFone Max Pro M2 akıllı telefonları için markanın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tanıtımın ne zaman yapılacağı gösteriliyor. Afiş görsellerine göre yeni seri akıllı telefonların tanıtımı 11 Aralık tarihinde yapılacak. Yıl bitmeden ASUS ZenFone Max Pro M2 akıllı telefonları tanıtılmış olacak.

Tanıtım tarihinin ortaya çıkmasını sağlayan afiş görselleri, yeni modelin tasarımının da netlik kazanmasını sağlamış durumda. Buna göre yeni seri akıllı telefonların arka kısımda 3 kamera ile geleceği görülüyor. Ön kısımda ise çentikli bir ekrana yer verileceğini net bir şekilde görebiliyoruz.

Paylaşılan görsellerin doğruladığı detaylar bunlar. Bunun dışında beklenen özelliklerden de söz edelim. ASUS ZenFone Max Pro M2 akıllı telefonların orta segment serile olacak. Snapdragon 660 işlemcilerini kullanacak olan yeni akıllı telefonların 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek miktarı bulunacak.

6 inçlik Full HD+ çözünürlük değerine sahip olması beklenen bir ekranla beraber gelecek serinin, 3 arka kameraya sahip olacağını da tekrar hatırlatalım. Henüz fiyat konusunda bir tahminin olmadığı telefonun yıl bitmeden satışa çıkmasını bekliyoruz. Aralık ayında yapılacak olan tanıtımdan sonra yeni modelin tüm detaylarına yer vereceğiz. Şimdilik paylaşılan bilgiler bunlar ile sınırlı.