Akıllı telefonlar için önemli üreticilerden biri olan Asus, uygun fiyatlı serilerle öne çıkmaya devam ediyor. Markanın bu sene sunacağı uygun fiyatlı akıllı telefon modellerinden birisi de Asus ZenFone Max Pro M2 modeli olacak.

Uzunca bir süredir konuştuğumuz yeni akıllı telefon modeli Asus ZenFone Max Pro M2, markanın öne çıkmasını sağlayacak olmasının yanında, yeni bir tasarım sunulmasını sağlayacak. Daha önce bu model için ortaya çıkan özelliklerden söz etmiştik. Şimdi ise yeni modelin tanıtım öncesinde videosu paylaşıldı. Yeni model için tüm detayları ortaya çıkan videoda yer alan detaylardan söz edelim.

Asus ZenFone Max Pro M2 Neler Sunacak?

Asus ZenFone Max Pro M2 akıllı telefonlarının videosunda dikkat çeken ilk kısım tabii ki yeni modelin tasarımı. Videoya baktığımız zaman beklendiği gibi bir çentik alanına yer verilmesi dikkat çekiyor. Bu çentik alanında kamera dışında sensörlere yer verildiği de görülüyor.

Arka kısımda da beklenen tasarımın dışına çıkılmamış gibi gözüküyor. Üst üste sıralı olan çift kamera kullanan akıllı telefon, ortalanmış bir parmak izi sensörü kullanıyor. Ayrıca bu modelde beklendiği gibi cam bir arka yüzey olacağını ekleyelim.

Videoda yer alan detaylar tasarımla sınırlı kalmıyor. Bunun dışında Asus ZenFone Max Pro M2 teknik özellikleri için de paylaşımlar yapılıyor. Alüminyum çerçeveler kullanılacak olan akıllı telefonların 6.2 inçlik bir panele sahip olduğunu göreceğiz. Telefonların çözünürlük değeri kısmında ise 1080 X 2280 piksel değeri sunduğunu görmek mümkün olacak.

İşlemci kısmında ise Snapdragon 660 modeline yer verilecek. 4 GB RAM bellek miktarıyla beraber 64 GB depolama alanı, 6 GB RAM bellek miktarıyla beraber ise 128 GB depolama alanına yer verilecek. Her iki modelde de 12 MP + 5 MP çift arka kameranın kullanıldığını, ön kısımda ise 13 MP değerinde bir kamera kullanıldığını göreceğiz.

5000 mAh değerinde bir bataryası ile Android Oreo işletim sistemi sunacak olan akıllı telefon, en geç 2019 yılında satışa çıkmış olacak. Tanıtım tarihi ise kesin değil.