Asus Zenfone Max Shot ve Max Plus M2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

2019 yılının ilk çeyreğini geride bırakıyoruz. Birçok akıllı telefon üreticisi şimdiden yıla damgasını vuracak akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. İlk olarak ayın başında Asus Zenfone Max Plus M2 ve Zenfone Max Shot akıllı telefonlar, Asus‘un resmen bir gizemi haline gelmişlerdi.

Bugün ise şirket Brezilya’da bu iki yeni akıllı telefonu tanıttı. Dışarıdan, cihazlar neredeyse tamamen ikizler. Tasarım açısından oldukça birbirine benzer bir yapıları var. Tek fark ana kamerada, ancak bu da doğrudan belli belli değil.

Standart tasarıma ve tipik özelliklere rağmen, yeni Asus ürünleri benzersiz ve çok ilginç. Gerçek şu ki, bunlar yonga seti bakımından Qualcomm Snapdragon’a değil, SiP Qualcomm Snapdragon‘a dayanan dünyadaki ilk akıllı telefonlar. Daha spesifik olarak, Snapdragon SiP1 olarak adlandırılıyorlar.

Yeni çözüm, Qualcomm ve Universal Scientific Industrial ortak girişiminin bir ürünüdür. Bu platformun dünyanın her yerindeki Asus akıllı telefonlarına mı yükleneceği yoksa bir takım pazarlarla sınırlı olup olmadığı belli değil.

Akıllı telefonların diğer özelliklerine gelince, Max Plus M2 modelinde, 3 GB RAM ve 32 GB depolama, buna karşılık Max Shot modelinde, 3 veya 4 GB ve 32 veya 64 GB depolama alanı olacak. Her iki yeni ürün de iki SIM yuvasından ayrı bir hafıza kartı yuvası bulunuyor.

Akıllı telefonların batarya kapasiteleri aynı – 4000 mAh batarya ile geliyorlar. Mikro-USB portu ile donatılan telefonlar Android 8.1 işletim sistemine ev sahipliği yapıyor.

Kameralarda ise Max Plus M2‘nin 12 ve 5 Mp çözünürlüğe sahip ana sensörleri bünyesinde barındırırken, Max Shot ayrıca ultra geniş açılı 8 megapiksel sensöre sahip. Yeni ürünlerin ekranları FullHD+ 6.26 inç boyutundalar.

Fiyatlar ise Max Shot 350 dolar veya 445 dolar, Max Plus M2 içinse 340 dolar olacak. Bu yüksek fiyatlar Brezilya’nın ekonomik özelliklerinden kaynaklanıyor. Akıllı telefonlar başka pazarlara gelirse, daha ucuz olacaklar.