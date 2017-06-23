Zenfone Zoom S olarak da bilinen Asus Zenfone 3 Zoom, 7 Temmuz’dan itibaren Avrupa’da satışa çıkacak.

İlk olarak Hollanda’da 469 € tavsiye edilen perakende fiyatı ile satışa sunulacak.

Asus Zenfone 3 Zoom‘a yabancı iseniz, bu yılın başlarında ABD pazarına açıldı ve Zenfone Zoom S adı altında Asya’da da satışa sunuldu.

Çift 12MP kamera – geniş 25mm f/1.7 ve bir başka 59mm f/2.8 lensleri içeren bir çift kamera bulunuyor ve bu da cihaza adını veriyor. Ön tarafta bulunan kamera 13MP çözünürlükte bir lens kullanıyor.

Asus Zenfone 3 Zoom özellikleri arasında 5.5″ 1080p AMOLED ekran, 4GB RAM, Snapdragon 625 yonga seti ve 5,000mAh pil var.