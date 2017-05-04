Asus ZenFone Zoom S Harika Kamera Özellikriyle Geliyor

Akıllı telefon dünyasına Zenfone modelleriyle dahil olan teknolojinin dev markalarından biri olan Asus, Zenfone modellerine sürekli yenilerini ekliyor. Markanın özelleştirilmiş versiyonlar olarak duyurduğu birçok yeni akıllı telefon modeliyle seri geliştirmeleri yapılırken son olarak Asus ZenFone Zoom S modeli ortaya çıktı. Hemen yeni modelin özelliklerinden bahsedelim.

Asus ZenFone Zoom Tasarımı Farklı Mı?

Asus’un en sevilen serilerinden biri olan Asus ZenFone Zoom serisinin geliştirilmiş versiyonu olarak gösterilen Asus ZenFone Zoom S serisinde tasarım kısmında bir değişim göremiyoruz. Fakat zaten telefonun tasarımı oldukça başarılı olarak gösterilmişti.

Bu seride de yine başarılı bir tasarım kullanılıyor. Asus ZenFone Zoom S modelinde yine arka kısımda çift kamera, ortalanmış bir parmak izi sensörü ve dikkat çeken anten çizgileri bulunuyor. Ön kısımda ise sanal menü tuşları kullanılmış durumda.

Renk Seçenekleri: Gümüş, Pembe, Siyah

Telefonun Malzemesi: Metal kapak ve metal gövde malzemesi

Telefonun boyutları: 154.3 mm X 77 mm 7.99 mm ve 170 gram ağırlık

Asus ZenFone Zoom S Ekran Detayları

Yeni akıllı telefonun ekran kısmında üst düzey teknolojilere yer verilmiş. 5.5 inç ekran boyutuyla beraber gelen Asus ZenFone Zoom S akıllı telefonların ekran çözünürlük değeri ise Full HD. 2K yerine daha stabil bir ekran çözünürlüğünün kullanıldığı telefonda Full HD çözünürlük değeri AMOLED ekran teknolojisiyle desteklenmiş.

500 nits aydınlatma derecesine kadar aydınlatma sunan ekranın, ekran gövde oranı ise %76.5 seviyesiyle bu alanın beğenilen oranlarından biri. Son olarak ekranın ne kadar korumalı olduğundan bahsedecek olursak ekranlarda Gorilla Glass 5 camları dikkat çekiyor. 1.7 metreye kadar düşme korumalı olan akıllı telefon ekran kısmının Asus ZenFone Zoom S modelini öne çıkaran detaylar arasında olduğunu da ekleyelim.

Asus ZenFone Zoom S İstenen Performans Değerlerini Sunuyor

Orta sınıfın en iyi modellerinden biri olmaya aday özelliklere sahip olan telefonun işlemci kısmında Snapdragon 625 serisi işlemcileri kullanılıyor. Toplamda 8 çekirdek olan işlemci maksimum hız teknolojisinde 2.0 GHz hız sunan işlemcilere eşil eden grafik birimi ise Adreno 506 modeli.

Hem işlemci hem de grafik birimi konusunda üstün kamera teknolojisini destekleyen bir seri söz konusu. Asus ZenFone Zoom S akıllı telefonlarının RAM bellek miktarı ise 4 GB olarak belirlenmiş. Orta sınıfın üst segment üyelerinde görülen RAM bellek miktarının yanı sıra S serisinde depolama birimi 64 GB seviyesine kadar çıkarılıyor. Toplamda yükseltilebilir hafıza ise 2 TB seviyesinde.

iPhone 7 Plus Serisine Rakip Kamera Teknolojileri

Asus ZenFone Zoom S akıllı telefonlarının en önemli özellikleri kamera özellikleri. Asus bu seriyi kamera konusunda ele almış durumda. iPhone 7 Plus akıllı telefon kameralarıyla karşılaştırılan kamera teknolojisi kısmında saymakla bitmeyecek ayrıcalıklar bulunuyor. Öncelikle çift arka kameradan başlayalım. 12 MP değerinde çift arka kameraya sahip olan akıllı telefonun diyafram açıklığı f/1.7 değerinde ve SuperPixel kamera teknolojisi kullanılıyor.

Bu teknoloji sayesinde 2.5 kat ışık hassasiyeti sunan kameranın toplamda 2.3x optik Zoom yapabilme yeteneği ve 12 x tam yaklaştırma özelliği bulunuyor. Tıpkı iPhone 7 Plus akıllı telefonlarında olduğu gibi özel bir portre moduna sahip olan akıllı telefonun kameralarında odak uzaklığı ise 59 mm olarak açıklanmış.

Karanlıkta bile net çekim için özel modlara sahip olan telefonun gerçek renk teknolojileriyle beraber parlaklık teknolojisi Asus ZenFone Zoom S modelinin kamera kısmının bir hayli beğenilmesin sağlayacak gibi gözüküyor. Sony IMX362 kamera sensörlerini kullanan kameraların 4K çekim modu ve OIS, EIS modları bulunduğunu da ekleyelim. Lazer odaklama ve çift piksel gibi odaklama özellikleri bulunan telefonun Tritech teknolojisi de iPhone 7 Plus’ı bile geride bırakacak cinsten.

Arka kameranın özellikleri bir yana dursun ön kısımda da özel bir selfie kamerası kullanılmış durumda. 13 MP değerinde ön kamerada f/2.0 diyafram açıklığı sunuluyor. 140 derece çekim modu bulunan ön kamerada ekran flaşı ve süper renk teknolojisi gibi özel renk teknolojileri bulunuyor. Ayrıca ön kamerada selfie için özel bir mod güzelleştirme modu dikkat çekiyor. Bu mod ile sosyal medya uygulamaları için otomatik filtrelere sahip fotoğraflar oluşturulabiliyor. Ayrıca hem arka hem de ön kamera kısmında tam manuel kontrol sistemi kullanılması da büyük bir artı.

Asus ZenFone Zoom S İşletim Sistemi ve Pil

Kamera özellikleri oldukça yüksek olan telefonun bu kamera sistemi için kullanacağı pilde merakla bekleniyordu. Bu konuda da Asus ZenFone Zoom S modeli bir ilke imza atmış durumda. 5000 mAh kapasiteli piller sayesinde günlerde kullanım imkanı sunuluyor. Çıkış versiyonunda Android M sürümüyle gelse de sonradan güncelleme salması beklenen telefonun pilleri de bu bağlamda fark yaratacak gibi.

Tüm Bu Özellikleriyle Yeni Seri Ne Zaman Geliyor?

iPhone 7 Plus kameralarından daha iyi sonuçlar alan kamera teknolojileri ve efsane olacak pil kapasitesiyle beraber serinin henüz ne zaman satışa çıkacağı açıklanmadı. Fiyat konusunda ise 500 dolar gibi bir rakamdan söz ediliyor. Asus ZenFone Zoom S telefonun bu detaylarının kısa süre sonra yapılacak etkinlikle açıklanması bekleniyor. Şu an için fiyat ve çıkış tarihi bilgimiz yok.