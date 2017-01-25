Asus ZenPad 3S 10 LTE Özellikleri ve Fiyatı

Asus firması yalnızca 5.8 milimetre kalınlığına sahip ZenPad 3S 10 LTE isimli tabletini tanıttı.

Şık tasarımı ile dikkat çeken yeni tablet gücünü 1.8 GHz hızında çalışan 6 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 650 işlemcisinden alıyor. Tabletin grafik gücünü ise Adreno 650 grafik işlemcisi sağlamakta. Cihazda 4 Gigabayt RAM ve 32 Gigabayt depolama alanı bulunmakta.

Geçtiğimiz hafta Zenfone AR ve Zenfone Zoom isimli akıllı telefonlarını tanıtan Asus firması 9.7 inç boyutundaki yeni tabletinde 2048 x 1536 piksel çözünürlüğe destek veren ekran kullanmış. Cihazda çift hoparlör bulunmakta. 5.8 milimetre kalınlığa sahip gövdesi tamamen metal malzemeden üretilmiş. Cihazda USB-C bağlantı teknolojisine yer verilmiş. Ayrıca cihazda Z Stylus kalemle çizimler yapmakta mümkün. Yüzde 78 ekran-gövde oranı ile fark yaratan tablette 8 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel ön kamera bulunmakta. Fakat ne yazık ki cihazda LED flaş bulunmamakta. Tablet 7.800 mAh kapasitesindeki bataryası ile 16 saatlik kullanım süresi vadediyor.

405 dolar fiyat etiketine sahip olması beklenen ZenPad 3S 10 LTE, Android 6.0 işletim sistemi ile birlikte gelecek.