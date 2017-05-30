Asus ZenPad 3S 8.0’ı piyasaya sürdü

Asus, Taipei’deki Computex’de çığır açan ZenFone AR‘nin bir dizüstü bilgisayar ve bazı PC donanımı ile birlikte yeteneklerini vurgulayan bir etkinlik düzenledi. Ancak daha sonra, sahnede bir söz bile olmayan yeni bir tablet tespit edildi. Model numarası Z582KL olan ZenPad 3S 8.0, ZenPad 3 8.0 Z581KL‘nin veya ZenPad 3S 10 Z500KL‘nin kompakt bir versiyonunun hafif bir yükseltmesi.

Yeni ZenPad tableti Snapdragon 652 yonga seti ve 4 GB RAM ile birlikte geliyor, ancak 3 GB RAM ile daha uygun bir seçenek var. Dahili saklama, önceki ZenPad 3 8.0‘ın sahip olduğu 16/32 GB’lık seçenekler yerine 32 veya 64 GB’tır.

7.9″ ekran, 1536 x 2048 piksel çözünürlüğe sahip ve bu da lager ZenPad 3S 10 Z500KL‘nin piksel sayısıyla eşleşiyor. Arkada 13 MP bir kamera var ve ön tarafta 5 MP‘lik bir kamera görülüyor. Tablet Android Nougat 7.1 işletim sistemini kullanacak ve 6.9 mm kalınlığa sahip “alüminyum unibody” tasarımı ile geliyor.

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