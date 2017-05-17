Asus ZenWatch ve ZenWatch 2 için Güvenlik Güncellemesi Geldi

Asus, ZenWatch (WI500Q) ve ZenWatch 2 (WI502Q) akıllı saatler için yeni bir güncelleme başlatmaya başladı. M1D65P ve M1D65B sürümü olarak gelen güncelleme, sırasıyla Nisan ve Mart ayında Android güvenlik düzeltmeleri getiriyor.

Sürüm notlarında yalnızca “Güvenlik açıklarını düzelt” yazan güncellemeye başka hiçbir şey dahil değildir.

Bir OTA yayını olması nedeniyle, güncellemenin cihazınıza gelmesi zaman alabilir. Bu arada, sabırsız hissederseniz, el cihazınızın Ayarlar menüsüne giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Günün erken saatlerinde Asus ZenWatch 3 için de bir güncellemenin söz konusu olduğunu aktarmıştık.

Güncelleme hakkında daha fazla bir bilgi aldığımızda sizleri cepkolik üzerinden güncelleyeceğiz.