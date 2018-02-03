Asus'un Yeni ZenFone 5 Serisinin Çizimleri Sızdırıldı

Asus, yeni ZenFone 5 serisinin resmi olarak 27 Şubat’ta duyurulacağını doğruladı. Ancak yaklaşmakta olan akıllı telefonlarla ilgili hiçbir şey hakkında bilgi vermedi. Spoilerdan hoşlanmıyorsanız yazının devamını okumayın çünkü şimdi bu ayın ilerleyen günlerinde duyurulması beklenen ZenFone 5 cihazları hakkında yeni gelen bilgileri edineceğiz.

Bir rapordan alınan birkaç resim Asus ZenFone 5‘i her açıdan bizlere gösterdi. Belgede bulunan bilgiler akıllı telefonun 18:9 en-boy oranlı 5.7 inç ekrana sahip olacağını doğruluyor.

Asus, akıllı telefonun üst kısmında konumlandırılmış 3.5 mm ses çıkışını da unutmamış. MicroUSB bağlantı noktası ise hoparlör ve mikrofon arasındaki alt kısımda bulunuyor. ZenFone 5‘in standart sürümü donanım açısından bilindik bir orta sınıf telefon gibi görünebilir, Ancak bu akıllı telefonun farklı çeşitleri daha iyi özellikler getirebilir.

27 Şubat’ta açığa çıkacak tüm ZenFone 5 serisi akıllı telefonların Android 8.0 Oreo ile birlikte gelmesini bekliyoruz. Fiyat ve doluluk durumu hala kesin yorum yapmamıza imkan vermiyor. Belki telefonlar tanıtıldığında vereceğiniz fiyata değer mi karar vermiş oluruz. Ancak Asus‘un bunları MWC 2018‘de ilan edeceğini artık kesin olarak kabul edebiliriz.