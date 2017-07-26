Atari, Yeni Ataribox Adlı Oyun Konsolunun Görsellerini Yayınladı

Geçtiğimiz ay, Atari CEO’su Fred Chesnais, Nintendo tarafından nostalji dolu bir retro konsolu olan NES Classic Edition‘ın başarısını taklit etmek üzere görünen şirketin yeni bir konsol üzerinde çalıştığını doğruladı. Yeni cihaz olarak adlandırılan Ataribox, yirmi yılı aşkın bir süre sonra şirketin oyun konsolu pazarına ilk girişi olacak.

Atari, hayranlara gönderilen bir bültende bazı ayrıntıları açıkladı ve konsolun dış görüntüsünden birkaç resim paylaştı. Hayranların seçebileceği iki sürüm, bir siyah / kırmızı varyant (aşağıda gösterilmektedir) ve ahşap versiyon (yukarıda gösterilmektedir) olacak. Şirket hem klasik oyunlar hem de güncel oyun içeriği sunmayı planladığı için Ataribox‘u modern iç özellikler ve portlarla donattı. Cihaz bir HDMI portuna, dört USB portuna ve SD kart desteğine sahip.

“Klasik Atari tasarım öğelerinden (ahşap, çizgili çizgiler ve yükseltilmiş sırtların ikonik kullanımı gibi) esinlenerek, ürünün gövdesinin her yerinde sorunsuz akan çizgiler ile pürüzsüz bir tasarım yaratıyoruz. Ahşap veya cam, ön tarafa dönük logo, malzeme boyunca parlayan gösterge ışıkları ve bir dizi yeni bağlantı noktası (HDMI, 4xUSB, SD). İki varyantı sunmayı planlıyoruz: bir ahşap baskı ve bir siyah / kırmızı baskı. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu portlar modern iç spesifikasyonlar önermekte. Ayrıca, klasik oyun içeriği sunarken, yeni oyun içeriği de sunacağız da anlamına geliyor “dedi.

Atari, dahili donanım, fiyatlama, yayın tarihi veya konsol çıktığında hangi oyunların piyasaya sürüleceği konusunda herhangi bir bilgi vermedi ancak şirket, bu kararları verirken Atari topluluğundan gelen geri bildirimleri dinlediğini açıkladı. Atari’nin son konsolu Jaguar, 1993’te çıkmıştı ve şirketin video oyun konsolu pazarını terk etmesini sağlayan, ticari bir başarısızlık olarak görüldü.