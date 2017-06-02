Audi, sürücüsüz otomobilinin 2021 yılına kadar geleceğini doğruladı

Pille çalışan, Otonom VW üretin! Audi’nin yıllık genel kurulunun parçası olarak onaylanan ve 2020’den hemen sonra gelmesi beklenen boyutlu model.

Audi ilk düşük hacimli üretim için otonom, elektrikli bir A-segment modeli şekillendiriyor. Marka, Almanya’daki yıllık genel toplantısında yeni kentsel EV’yi doğruladı. Yeni modelin ilk onayı, Audi, sürücüsüz otomobiller için Volkswagen Grubu içinde öncü bir rol üstlenmek üzere atılıyor.

Autonomous Intelligent Driving GmbH‘nın yan kuruluşu, VW Group’da otonom teknolojiyi ilerletme ve geliştirme sorumluluğunu üstlenerek, “kentsel çevrede sürücüsiz araçlar” teknolojisi üzerine çalışıyor. İlk olarak şehir otomobilinde başlayacak ve VW’ye benzer boyutlarda olması bekleniyor !, “önümüzdeki on yılın başında” seri üretimine başlayacak.

Standartlaştırılmış kendinden tahrik sistemi, kısa süre sonra VW Grubu modellerine uygulanacaktır. Aynı zamanda, Audi, 2020’den önce dünya çapında 15’ten fazla piyasada sunma niyetiyle kentsel alanlar için mobilite hizmetlerini genişletecek.

Audi ayrıca mevcut modellerin e-tron hibrid türevlerinin yanı sıra 2020 yılına kadar üç yeni elektrikli model başlatma niyetini tekrar doğruladı. ‘Seviye 3’ otonom teknolojisini alacak ilk model, bu yıl açıklanacak olan yeni A8 serisi olacak ve marka ayrıca yeni bir A7’nin yakında geleceğini doğruladı.