Avrupa Birliği’nin üst düzey mahkemesi bugün Uber yolculuk platformunun bir ulaştırma hizmeti olduğuna karar verdi. Yani Uber’in taksi operatörlerine benzer şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Şirket ise dijital bir hizmet olduğunu ve diğer e-ticaret işletmelerinde olduğu gibi daha hafif vergi ödemesi gerektiğini iddia etti.

Uber 2011 yılında hizmete girdi. Şu anda ise dünyada yaklaşık 600 şehir ve bölgede faaliyette bulunuyor. Bunların 60’dan fazlası Avrupa Birliği’nde. Avrupa Birliği Mahkemesi Uber tarafından verilen hizmetin “ulaştırma alanındaki hizmetler tarafından kapsanır” dediğini ve üye ülkeler tarafından bu şekilde muamele edilmesi gerektiğini belirtti.

Dava UberPOP hizmetinin haksız rekabet olduğunu belirtti. Bu nedenle de diğer büyük AB şehirlerinin yanı sıra Güney Avrupa ülkelerinde askıya alındığını iddia eden taksi sendikalarından gelen bir şikayetin ardından geldi.