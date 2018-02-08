Geçtiğimiz Aralık ayında açıklanmayan bir miktarla, müzik tanıma uygulaması Shazam‘ı satın aldığını duyurduktan sonra Apple, satın alma sürecindeki bir sonraki kilit adımla karşı karşıya kalacak: düzenleyici soruları cevaplamak. Özellikle Avrupa Komisyonu, Avusturya, Fransa, İzlanda, İtalya, Norveç, İspanya ve İsveç gibi ülkelerden gelen talepleri takiben Apple’ın satın almasını incelemeyi planladığını açıkladı.

Değerlendirmenin amacı, Apple’ın Shazam’ın devralınmasının Avrupa’daki yerel rekabet üzerindeki etkisini belirlemek. AK, anlaşmanın bölgedeki rekabet piyasasına sunabileceği potansiyel tehditle ilgilendiğini itiraf ediyor. İşlem, rekabete zararlı olursa, Avrupa düzenleyicilerinin daha kapsamlı bir soruşturma başlatması mümkün.

Daha spesifik olarak, AK, Apple’ın satın alma teklifinin, bölgede küçük firmalar edinen şirketler için AK Birleşme Yönetmeliği tarafından belirlenen standartlara uymadığını tespit etti. Bununla birlikte, Avusturya’da işlemin ulusal birleşme bildirim eşiğini karşıladığı söyleniyor.

Apple’ın satın alımı, Spotify‘in mevcut pazar payı üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Apple’ın satın almayı takiben Shazam ile ne yapmayı planladığı belli değilse de, anlaşma Spotify için büyük bir endişe kaynağı olmalı.