Aynı Anda Hem WiFi Hem De Mobil Veri Kullanmak!

Muhtemelen cihazınızı bir wifiye bağladığınızda mobil verinin kapandığını farketmişsinizdir. Her ikisini de aynı anda kullanamazsınız. Diyelim ki hem wifiniz hem de mobil veriniz oldukça yavaşladı. Peki daha hızlı olması için bu güçlüleri birleştirebilir misiniz?

Bu yazıda hem WiFi hem de mobil veriyi aynı anda nasıl kullanırsınız? Sizlere bunu root kullanmadan nasıl yapacağınızı anlatacağız. Bu yöntemde, Android cihazınızı rootlamanızı gerektirmeyen bir Android uygulaması kullanacağız.

Bu uygulama, aynı anda WiFi ve mobil cihazlarınızı birleştirmenize ve kullanmanıza izin veren kötü bir internet bağlantısına sahip cihaz için geliştirilmiştir. Android cihazınızda internet hızını artırmak için aşağıdaki adımları dikkatli izleyin.

Aynı Anda Hem Wifi Hem de Mobil Veri Kullanma Yöntemi

1. Speedify uygulamasını Google Play Store’dan indirin.

2. İnternet hızını artırmak için her iki bağlantı da kullanılacağından, cihazınızdaki mobil verileri ve WiFi bağlantısını açın.

3. Şimdi Android cihazınızda Speedify uygulamasını başlatın.

4. Bundan sonra, Speedify uygulaması size web trafiğinizi şifreleyeceği ve en iyi hizmeti verebilmek için en az bilgiyi toplayacağınızı gösteren bir açılır mesaj verecek. Agree and Continue. üzerine dokunun.

5. Speedify uygulaması önce konumunuzu tespit eder ve ardından en iyi hızı veren en yakın sunucuyu bulur. Sadece izinleri verin (isteğe bağlı) ve ardından Continue üzerine dokunun.

6. Şimdi OK‘a dokunun ve Speedify cihazınız için bir VPN bağlantısı kuracak.

7. Mobil verilerinizin aşırı kullanımını önlemek için, Speedify mobil veri kullanımını sınırlamanızı öneriyor. Bundan dolayı izninizi ister. İsteğinize göre Evet(Yes) veya Hayır(No) üzerine dokunabilirsiniz. Ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

8. Hem Wi-Fi’ye hem de mobil verilere bağlandıktan sonra, mobil veri ve WiFi simgelerini ekran görüntüsünde gösterildiği gibi etkinleştirir. Şimdi uygulamayı kapatabilirsiniz.

9. Ekranın üstündeki Anahtar simgesi, Speedify’in şu anda cihazınızda etkin olduğunu gösteriyor.

Speedify uygulaması ücretsiz kullanıcılarına bir ay boyunca 5GB toplam veri kullanımı sağlar. Sınırsız veri kullanım paketini istediğiniz zaman seçebilirsiniz. Bunun için sadece Speedify’nin ücretli versiyonuna geçmeniz gerekiyor.

İnternet hız sorunuyla sık sık karşılaşıyorsanız, ücretli sürüm oldukça uygun. Aylık veya yıllık abonelik paketini seçebilirsiniz. Yıllık paket oldukça fazla para tasarrufu sağladığından tavsiye edilir. Bunun dışında, ücretli bir Speedify sürümü ile kolayca 5 cihaza bağlayabilirsiniz.

Bu kadar. Şimdi Speedify’nin yardımıyla hem WiFi hem de mobil verileri aynı anda Android telefonunuzda root kullanmadan kullanabilirsiniz. Videoları ve diğer ağır internet kullanım araçlarını izlemeyi deneyin; daha iyi ve daha hızlı internet hızı yaşayacaksınız. Birden fazla WiFi bağlantınız varsa, daha iyi bir internet hızı için her zaman en güçlü WiFi bağlantısına otomatik olarak geçebilirsiniz.