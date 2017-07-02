Bad Sector Nasıl Onarılır? Çözümü Var Mı?

Bad sector şeklinde isimlendirilmekte olan ve en sık karşılaştığımız bilgisayar problemleri arasında olan hard disk sorunu yüzlerce bilgisayar kullanıcısının başına ansızın gelebilmektedir. Bu problem ise en sık artık son kullanım tarihi geçmiş diyebileceğimiz türdeki hard diskler üzerinde görülmektedir. Bir hard disk içerisinde bad sector görülme durumları değişkenlik gösterebilmektedir. Eğer fiziksel bir darbeye maruz kalmışsa büyük ihtimalle bu sorun ortaya çıkacaktır ve fiziksel darbeler sonucunda darbenin şiddetine göre bad sectorlu kısmın kurtarılıp kurtarılamayacağı değişim göstermektedir. Fakat yüksek oranda çöpe atılan bir hard disk olacaktır çünkü artık kullanılamaz hale gelmiştir.

Bad Secotor Nedir?

İlk olarak bu sorunun ne olduğunu açıklayalım. Hard diskler disk üzerlerinde yüzlerce noktadan oluşmaktadır. Her bir veri bu noktalara yazılır ve bilgiler okunacağı zaman da yine bu noktalardan alınmaktadır. Örneğin bir video seyredilecek. Bu video çalıştırıldığında hard disk üzerinde hangi noktaya kayıt edilmişse o nokta içerisinden çağrılır ve okunur. Bad sector demek ise eğer bu noktalardan biri veya bir kaçı artık çalışmıyor, okunamıyor ise o sektör ölü sektördür. İngilizcede ise bad sector yani kötü sektör anlamıyla ifade edilir. Böyle bir sorunla karşılaştığınızda genellikle bilgisayar teknik servisleri pek yardımcı olmazlar ve bu sorunun asla çözülemeyeceğini, çözümsüz olduğunu belirtirler. Halbuki çözümü vardır.

Bad Sectorlü Hard Disk Nasıl Kurtarılır?

Eğer bir disk içerisinde bad sectör var ise kurtarılma işlemleri de farklılık göstermektedir. O hard disk üzerinde ne kadar alanda bad sectör oluşmuş? Ne kadar alan taranmış? Bunlar kurtarılıp kurtarılamayacağını değiştirmektedir. Örneğin az bir alan ölmüş ise ölmemüş olan alanlar bölümlendirme programları ile bölümlendirilerek kurtarılabilmektedir ki en sık kullandığımız yöntemlerden biri de budur. Bu sefer ölü noktalar dışarda kalır ve kullanılamaz hale gelir. Örneğin 500 GB bir hard disk’i kurtardığımızda 450 GB’lik kısmı kullanılır hale getirilmektedir ki kullanıcılar için de bu fazlasıyla yeterlidir zaten.