İnsan vücudunun ana bölgesi olarak gösterilen ve mikroplara karşı adeta bir askeri savunma yaparak vücudumuzdan atan bağışıklık sisteminin sırrı şuana kadar çözülebilmiş değil. Tıp doktorlarının dahi tam olarak hakkında bir düşünce yürütemedikleri bağışıklık sistemi genel olarak aldığımız yiyeceklerden veya dışarıdan aldığımız mikroplara karşı vücudumuzu savunuyor.

Zaman zaman genellikle kışın grip aldığımızda içtiğimiz antibiyotiklerin 100 katı gücünde olduğu tahmin edilen bağışıklık sistemi vücudumuz üzerinde bulunan tüm mikropları bir ahtopot gibi yakasına yakışıp öldürmeden bırakmıyor.

National geographic ekibi tarafından geçtiğimiz yıllarda görünlenen ve o andan itibaren bir daha kareleri çekilemeyen bağışıklık sistemimizi aşağıdan indirebilirsiniz.

Son olarak belirtmemizde fayda var, bağışıklık sistemi insan vücudunu ayakta tutan ilk yer olarak belirtilmektedir (korunma vs açısından)