Baidu, RoboTaxi Hizmeti Sunmak İçin Kolları Sıvadı!

Çin’in Google’ı kabul eden Baidu, çalışmalarını hemen hemen her alana yaymak için çabalıyor. Çin’deki en büyük şirket olarak kabul edilen Baidu, Çin’in Cangzhou kentinde Robotaxi olarak konuşlandırılacak otonom araçlarının testlerine başlamıştı. Şimdiyse bunları resmen hizmete sunmak için hazırlanıyor.

Baidu, Çin’in Cangzhou kentinde otonom araçlar için ücretli yolculuk hizmetlerini başlatmak üzere onay aldı. Pekin’in yaklaşık 149 mil güneyinde bulunan şehrin, Baidu’nun Apollo Go robotaxi hizmetinin ticarileştirme testlerini yürütmesi için onaylandığını söyleniyor.

Testler, tekerleklerin arkasında güvenlik sürücüleri olacak 35 araçla gerçekleştirilecek, ancak tamamen sürücüsüz çalıştırılması onaylanan 10 araç daha var.

Baidu, Çin’de Robotaxi hizmetlerini deneyen ilk şirket olmasa da ücretli bir ticari robotaxi hizmetini test etmeye ilk başlayan şirket olmakla övünüyor. Şimdiye kadar şirket, hizmeti test ederken robotaksisinde ücretsiz yolculuklar teklif etmişti.

Ek olarak, şehir ilk kez bir şirkete şehrin yollarında tamamen sürücüsüz araçları test etme izni veriyor. Önceki testler, güvenlik sürücülerinin tekerleklerin arkasında olmasını içeriyordu.

Baidu’nun, hizmetlerden para kazanma izni verilmeden önce robotaksisi için yerel yollarda 50.000 kilometre (31.068 mil) test tamamlaması gerekiyordu. Ancak şirket, Cangzhou’daki filosunun Mart ayı başında yaklaşık 326.030 mil kadar şaşırtıcı bir yol katettiğini açıkladı.