Baidu, Sürücüsüz Arabaları Test Etme İzni Aldı!

Arama motoruyla tanınan Çinli teknoloji devi Baidu, çeşitlendirilmiş bir ürün ve hizmet portföyüne sahip. Şirket şimdi akıllı arabasıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde bir adım daha yaklaşıyor.

Baidu, Kaliforniya’da sürücüsü olmadan ilerleyen otonom araçlarını test etme izni aldı. Bununla birlikte şirket, sürücüsüz arabaları test etme izni alan altıncı firma olmayı da başardı.

Çinli şirket ilk olarak 2016 yılında otonom araçları güvenlik sürücüleriyle test etme izni almıştı. Bu yeni izinle marka, artık San Francisco Körfez Bölgesi’nde bulunan Sunnyvale’de üç sürücüsüz aracı test edebilecek.

Marka, Lincoln MKZ ve Chrysler Pacifica’yı Sunnyvale’de gece gündüz test etmeye başlamayı planlıyor. Ancak şirketin, teste ne zaman başlayacağına dair henüz bir zaman çerçevesi açıklanmadı.

Baidu, otomotiv sektörüne çok odaklanıyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde Çin’de elektrikli otomobil yapmak için Çin’in en büyük özel otomotiv grubu olan Zhejiang Geely Holding Group ile ortaklık da kurdu.