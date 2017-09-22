Arkadaşlar ben bir çok işimi online olarak yapıyorum. Bu güne kadar hiç böyle saçma bir sorunla karşılaşmadım. Açıkçası sorun olarak bile görmedim. Dün internet bankacılığı aracılığıyla bankama giriş yapmaya çalışırken şifremi girdikten sonra telefona gelmesi gereken mobil onay kodu gelmedi. 1-2 kere daha denedim yine gelmedi, sonra bir daha ki deneyişimde SMS şifreleri geldi.

Bu şekilde hesabıma giriş yapabildim, geçici bir sorun oluştu herhalde diyerek üzerinde durmadım. Ancak dün yapmam gereken ödemelerim vardı, tekrar banka hesabıma girmeyi denediğimde doğrulama mesajı yine gelmedi. Yaklaşık 10-15 kere denedim, gelmedi. Bunun üzerine bir arkadaşa durumdan bahsettim, o da farklı tarayıcıdan denememi söyledi.

Bende Mozilla’ dan denedim ve ilk seferde doğrulama mesajı telefonuma geldi ve bende böylece banka hesabıma girebildim. Sanırım Google Chrome tarayıcısından veya Banka’ dan (Kuveyttürk) kaynaklı bir sorun oldu.

Telefonuma Bankadan SMS Şifresi Gelmiyor

Arkadaşlar eğer sizde banka hesabınıza girmeye çalışıyorken, veya her hangi başka bir işlem için telefonunuza doğrulama şifresi gelmesini bekliyor, fakat doğrulama şifresi gelmiyorsa, işleminizi farklı bir tarayıcı üzerinden yaparak denemenizi tavsiye ediyorum.

Eğer Chrome kullanıyorsanız, Mozilla Firefox veya Opera ile deneyerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben yukarı da yaşadığım sorunu yalnızca farklı tarayıcı üzerinden deneyerek çözdüm. Başkaları da bu sorun ile karşılaşıyor olabilir diye düşündüm, ve bunu yazmaya karar verdim. Sonuçta bu doğrulama mesajı olayı bir çok işlem için geçerli ve bir çoğu çok önemli işlemler olabiliyor. O yüzden bankadan mobil onay kodu gelmiyor diyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum.

Güncelleme: Yeni yasa ile internet alışverişlerinizde bankanızdaki kart için onay vermeniz gerekmektedir.