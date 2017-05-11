Batarya Rekoru Kıran Telefon Oukitel K10000 Pro

Akıllı telefonlarda en büyük sorunlar arasında batarya sorunları dikkat çekiyor. Özellikle akıllı telefonlar içerisinde kullanılan sistemlerin geliştirilmesi ve daha güçlü işlemciler daha büyük ekranlar daha yüksek çözünürlük sunan kamera teknolojileri derken artık batarya süreleri çok daha önemli hale gelmeye başladı. Yeni seri akıllı telefonlarda bu sorunu çözmek için birçok adım atılıyor fakat istenen noktada çözümler hala elde edilebilmiş değil. İşte yaşanan batarya sorunlarına tam olarak çözüm oluşturabilecek yeni seri Oukitel K10000 Pro telefonları ortaya çıktı. Peki bu telefonun özellikleri neler?

Oukitel K10000 Pro Biraz Ağır Bir Telefon Olacak

Çinli akıllı telefon üreticisi olan Oukitel tarafından piyasaya sürülecek olan akıllı telefonun benzerlerinden çok farklı özellikleri bulunuyor. Öncelikle telefonun tasarımından biraz bahsedelim. Standart akıllı telefonlara göre haliyle biraz daha kalın olan akıllı telefonun tasarımında da biraz daha kaba hatların kullanıldığı görülüyor.

Özellikle ön kısımda yer alan çift ahize çıkışı doğrudan göze çarpan akıllı telefonun ön kısımda tamamen ekran kullanımı yapılması da görüntüye biraz olsun şıklık katmayı başarmış durumda. Tasarım konusunda vurgulanması gereken konu ise tartışmasız telefonların ağırlıkları. Haliyle içerisinde yer alan pil kapasitesi nedeniyle telefon oldukça ağır. Tam olarak 292.5 gram ağırlığında bulunan akıllı telefonun en ağır serilerden biri olduğunu görüyoruz.

Oukitel K10000 Pro Ekran Özellikleri

Gelelim merak edilen özelliklere. Öncelikle telefonların ekran özelliklerinden bahsedelim. İçerisinde yer alan piller nedeniyle zaten kalın ve ağır olan telefonların ekran boyutları ise tahmin edildiği kadar büyük değil.

Son dönemde standart olan 5.5 inç ekran boyutu ile gelen Oukitel K10000 Pro akıllı telefonların ekran çözünürlük değeri olarak ise 1080p yani Full HD çözünürlük değeri sunuluyor. Telefonların ekran camları ise yine Gorilla Glass serisi camlar. Ekran kısmında başak bir ayrıntı yok. Ekran özellikleri olarak orta sınıf akıllı telefonlar için standart olan bir sistemin kullanıldığını söylemek yanlış olmaz.

Telefonun Özellikleri Piller Kadar Fark Oluşturmuyor

Oukitel K10000 Pro akıllı telefonlarında piller gerçekten fark yaratıyor fakat teknik özellikler kısmında aynı beklentiler içerisinde olmamak gerekiyor. MediaTek 1.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemcilerle teknik özelliklere başlayacak olursak daha çok orta sınıfa hitap eden bir telefon modeli görüyoruz. Bunun dışında RAM bellek miktarı içinse 3 GB RAM bellek kullanımı yapıldığı açıklandı. Dahili depolama birimi konusunda ise 32 GB tercihi yapılmış yani standartların üzerine çıkılmamış.

Oukitel K10000 Pro Pil Teknolojileri

Öncelikle şunu belirtelim henüz bu özellikler tamamen firma tarafından doğrulanmadı ve hala kamera detayları, işletim sistemi detayları gibi netlik kazanmayan noktalar var. Fakat Oukitel K10000 Pro telefonlarının en net olan özelliği pilleri. Tam olarak 10.000 mAh kapasiteli piller ile geleceği belirtilen akıllı telefonun bu pil kapasitesiyle beraber kendi alanında rekor kırdığını görebiliyoruz.

Net bir bilgi verilmemiş olsa da en az 12-15 gün seviyesine kadar kullanım süresi sunması beklenen akıllı telefonların en ilginç yanı sıra sadece 3 saat içerisinde boş pilden tamamen dolu hale geçebiliyor olması. Sadece 3 saat içerisinde tam şarj olan akıllı telefonların 10.000 mAh kapasitesinde pillerinin genel kullanımda da birçok tasarruf moduyla gelip tam anlamıyla en uzun kullanım ömürlerinden birini sunması bekleniyor.

Oukitel K10000 Pro Ne Zaman Çıkacak?

Fiyatı henüz belli olmayan akıllı telefonun çıkış tarihinin Haziran ayı olacağı belirtiliyor. Haziran ayı içerisinde henüz belli olmayan bir fiyatla çıkacak olan telefon hemen her bölgede ise satılmayacak.