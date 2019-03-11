Akıllı telefonlar, aktif internet bağlantısı ve uygulama kullanabilme ayrıcalıkları nedeniyle sürekli olarak virüse ve tehlikeye açık teknolojik cihazlar. Çevrimiçi kullanılabilen her cihaz için bunu söylemek mümkün. Her geçen gün bu tehditlerin artış gösterdiğini de görüyoruz. Sürekli yeni uygulama virüsleri, yeni madencilik yazılımları gibi birçok casus yazılım ortaya çıkıyor. Kullanıcıların en sık karşılaştıkları virüslerin başında ise Batarya Virüsü geliyor.

Telefona, bataryanıza virüs bulaştığını gösteren bir uyarı metninin gelmesiyle ortaya çıktığını anlayabileceğiniz virüs, ciddi şekilde kaynak kullanımına neden oluyor. Peki, Batarya Virüsü Temizleme için neler yapmak gerekli?

Batarya Virüsü Nasıl Temizlenir?

Bu konuda dikkat edilmesi gereken birkaç farklı nokta var. Öncelikle virüsün gerçekten cihazınıza bulaşıp bulaşmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Bir web sitesine girmiş ve bu web sitesinin reklamlarında böyle bir uyarıyla karşılaşmış olabilirsiniz.

Bunun için öncelikle bir tarama yapmayı denebilirsiniz. Çeşitli uygulamalar kullanarak bu tarama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hemen uygulamalar için önerilerimizden söz edelim.

MalwareBytes Güvenlik Uygulaması

Sadece Batarya Virüsü Temizleme konusunda değil, genel olarak reklam virüslerini engelleme konusunda başarılı uygulamalardan birisi MalwareBytes uygulaması. Masaüstü sürümüyle büyük oranda başarı elde etmiş olan uygulama, çok kısa bir süre içerisinde sisteminizi taramanıza izin veriyor.

Tarama işleminden sonra Pop-up reklamları, batarya virüsü ve bunlara benzer reklam, casus yazılımlar kaldırılıyor. Genelde %85’in üzerinde bir başarı oranı söz konusu.

MalwareBytes Mobil Link

AVG Antivirus

AVG çok ünlü bir koruma uygulaması. Masaüstü sürümü yıllardır ödül alan uygulama, mobil sürümde de oldukça başarılı. Tam anlamıyla bir mobil virüs programı gibi kullanabileceğiniz uygulama, oldukça kolay kullanılabilir bir arayüz sunuyor.

Sadece ana ekranda yer alan “Tara” butonunu kullanarak, telefonunuzu tarayabiliyor ve casus yazılımları silebiliyorsunuz.

AVG Mobil Link

Avast

Yine en ünlü antivirüs programlarından biri olan Avast, mobil sürümünde de başarılı bir güvenlik ağı sunuyor.

Tüm uygulamaları virüslere karşı tarama, genel telefon tarama özelliği gibi birçok ayrıcalığı bulunan uygulamanın son derece derinlemesine bir tarama hizmeti sunduğunu ve Batarya Virüsü için temizleme sunabildiğini de ekleyelim.

Avast Mobil Link

Batarya Virüsü Gerçek Mi?

Birkaç program önerisinden sonra, bu virüs hakkında biraz daha fazla bilgi verelim. Öyle ki kafa karışıklığına neden olan bir durum söz konusu. Batarya virüsü olarak karşımıza çıkan virüs, aslında alakasız uyarı gösteriyor. Telefonunuzda, “acil müdahale etmeniz gerekli. Bataryanıza virüs bulaştı.” Gibi uyarı görürseniz, bu bataryanıza gerçek anlamda virüs bulaştığını göstermez. Zaten batarya gibi donanım parçalarına virüs bulaşması söz konusu değil.

Bu uyarı metni, kullanıcıları kandırmaya yönelik oluşturulmuş ve yönlendirme sunan bir metin. Temizleme için acil olarak gösterilen butonlara tıklamanız ya da bilgilerinizi girmeniz istenirse sakın bu işlemleri yapmayın. Bunun yerine yukarı söz ettiğimiz programları çalıştırın ve temizleme işlemine başlayın.