Battle Chasers: Nightwar Sistem Gereksinimleri

Battle Chasers: Nightwar oyunu için sistem gereksinimlerini açıklamak aslında çok erken. Ama yurt dışı kaynaklarında analizlere göre yapılan bazı araştırmalar var ve 2GHZ işlemci ve 512MB grafik kartının oyunu iyi seviyelerde oynatacağı söyleniyor. Bu makaleyi ilerleyen günlerde daha fazla haber geldiğinde güncelleyeceğiz.

Oyun dönüş temelli JRPG stratejisi, konsol büyükleri tarafından esinlenilmiştir. Battle Chasers: Nightwar oyunu için minimum ve ideal sistem gereksinimlerini aşağıda görebilirsiniz. Oyun hakkında yorumlarınızı aşağıdaki alanı kullanarak iletebilirsiniz.

Battle Chasers: Nightwar Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Pentium 4 HT 530 ya da AMD Athlon II 170u

Ekran kartı: Nvidia GeForce 210 ya da AMD Radeon X600 Series

Ram: 2 GB

İşletim Sistemi: Windows Xp, 32 bit

Direct X: 9

Boş disk alanı: 5 GB

Battle Chasers: Nightwar İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4400 2.0GHz ya da AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+

Ekran kartı: GeForce GT 340 ya da AMD Radeon X1900 GT

Ram: 4 GB

İşletim Sistemi: Windows Xp, 32 bit

Direct X: 9

Boş disk alanı: 5 GB

Battle Chasers: Nightwar Videosu