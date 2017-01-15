Battle Chasers: Nightwar Sistem Gereksinimleri

Battle Chasers: Nightwar oyunu için sistem gereksinimlerini açıklamak aslında çok erken. Ama yurt dışı kaynaklarında analizlere göre yapılan bazı araştırmalar var ve 2GHZ işlemci ve 512MB grafik kartının oyunu iyi seviyelerde oynatacağı söyleniyor. Bu makaleyi ilerleyen günlerde daha fazla haber geldiğinde güncelleyeceğiz.
Oyun dönüş temelli JRPG stratejisi, konsol büyükleri tarafından esinlenilmiştir. Battle Chasers: Nightwar oyunu için minimum ve ideal sistem gereksinimlerini aşağıda görebilirsiniz. Oyun hakkında yorumlarınızı aşağıdaki alanı kullanarak iletebilirsiniz.
Battle Chasers: Nightwar Minimum Sistem Gereksinimleri
Battle Chasers: Nightwar İdeal Sistem Gereksinimleri
Battle Chasers: Nightwar Videosu