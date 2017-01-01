Battlefield 1 Minimum Sistem Gereksinimleri

Aksiyon ve FPS oyunu denilince efsanevi yapım olan Battlefield serisi, Battlefield 1 ile geliyor. Battlefield minimum ve önerilen sistem gereksinimleri belli oldu.
Electronic Arts’ın oyunlarından Battlefield serisi, tüm dünyada milyonlarca kişiye satılarak, en başarılı ve karlı oyunlardan biri oldu. Oyuncuları 2. dünya savaşını hissettirecek Battlefield 1, 21 Ekim 2016 tarihinde raflarda yer alacak.
Oyun muhteşem coğrafya ve grafikleri ile göz almakta. Kendinizi bir an en sıcak çöllerde ve en soğuk yüksek dağlarda bulabilir ve dona bilirsiniz. Oyun yapımında ciddi bir emek söz konusu. Bir çok öğe çok net bir şekilde oyuncu ile bütün olabiliyor.
Baattlefiel 1 için yayınlanan fragman ilk günde milyon izlenimi aşarak büyük ilgi gördüğünü belli etti.
Battlefield 1, Frostbite Engine 3‘ün en son sürümünü kullanarak inşa edilmiştir. BF1, yüksek grafik ayarlarında 1080p’de güvenilir kare hızları sunmak için oldukça yüksek son bilgisayar donanımı gerektirir. Önerilen Battlefield 1 GPU gereksinimi bir Nvidia GTX 1060 3GB veya alternatif olarak AMD’den RX 480’dir.
Bunun yanında 16GB’lık sistem belleği isteyecektir. İşlemci gereksinimi, her ikisi de son derece güçlü olan bir Intel Core i7-4790 4 Çekirdekli 3.6GHz veya AMD FX8350 işlemci isteyen erken beta ölçütlerimize dayanarak şu anda oldukça güçlü görünüyor.
Battlefield 5 olarak adlandırılmak yerine, BF serisinin sonraki bölümüne Battlefield 1 deniyor. Birinci Dünya Savaşı’ndaki yüksek vizyona sahip olan 64 oyuncu savaşı, melee oynamaya daha fazla odaklanarak geri döndü. Battlefield 1, ilk defa alev atıcılar, gaz bulutları, topçu ve durdurulamaz zırhlı tren içerecek.
Sizin bilgisayarınız Battlefield 1’i çalıştırmaya yetiyor mu? Sistem özelliklerinizi yazın, biz de yeterli olup olmadığını söyleyelim. Ayrıca oyun hakkındaki görüşlerinizi diğer okuyucularla paylaşabilirsiniz!
hocam puanlamayı çok abartmışsınız :(( o kadar düşük verilirmi 11 falan verseydiniz
ben hayatım boyunca müthiş grafikleri olduğunu sandığım oyunları oynadığımı düşünmüştüm (battlefiled 4)
fakat ben onları arayamadım o beni buldu BATTLEFİELD ONEE
sanıyorum bu oyunda ”ATATÜRK<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3'' te olacaktır