Aksiyon ve FPS oyunu denilince efsanevi yapım olan Battlefield serisi, Battlefield 1 ile geliyor. Battlefield minimum ve önerilen sistem gereksinimleri belli oldu.

Electronic Arts’ın oyunlarından Battlefield serisi, tüm dünyada milyonlarca kişiye satılarak, en başarılı ve karlı oyunlardan biri oldu. Oyuncuları 2. dünya savaşını hissettirecek Battlefield 1, 21 Ekim 2016 tarihinde raflarda yer alacak.

Oyun muhteşem coğrafya ve grafikleri ile göz almakta. Kendinizi bir an en sıcak çöllerde ve en soğuk yüksek dağlarda bulabilir ve dona bilirsiniz. Oyun yapımında ciddi bir emek söz konusu. Bir çok öğe çok net bir şekilde oyuncu ile bütün olabiliyor.

Baattlefiel 1 için yayınlanan fragman ilk günde milyon izlenimi aşarak büyük ilgi gördüğünü belli etti.

Battlefield 1, Frostbite Engine 3‘ün en son sürümünü kullanarak inşa edilmiştir. BF1, yüksek grafik ayarlarında 1080p’de güvenilir kare hızları sunmak için oldukça yüksek son bilgisayar donanımı gerektirir. Önerilen Battlefield 1 GPU gereksinimi bir Nvidia GTX 1060 3GB veya alternatif olarak AMD’den RX 480’dir.

Bunun yanında 16GB’lık sistem belleği isteyecektir. İşlemci gereksinimi, her ikisi de son derece güçlü olan bir Intel Core i7-4790 4 Çekirdekli 3.6GHz veya AMD FX8350 işlemci isteyen erken beta ölçütlerimize dayanarak şu anda oldukça güçlü görünüyor.

Battlefield 5 olarak adlandırılmak yerine, BF serisinin sonraki bölümüne Battlefield 1 deniyor. Birinci Dünya Savaşı’ndaki yüksek vizyona sahip olan 64 oyuncu savaşı, melee oynamaya daha fazla odaklanarak geri döndü. Battlefield 1, ilk defa alev atıcılar, gaz bulutları, topçu ve durdurulamaz zırhlı tren içerecek.

Battlefield 1 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Battlefield 1 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win 7 64 veya üstü

İşlemci: Intel Core i3-6300T @3.3 Ghz ya da FX-4350

RAM: 8 GB

Sabit Disk Alanı: 40 GB

Ekran kartı: GeForce GTX 660 ya da Radeon 7850(+2048MB)

DirectX: DX 11

Battlefield 1 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win 8 64 veya üstü

İşlemci: Intel Core i7-3820 @3.6 Ghz ya da AMD FX-9590

RAM: 12 GB

Sabit Disk Alanı: 40 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce 970 ya da Radeon R9 290X(+4096MB)

DirectX: DX 11

Battlefield 1 Videosu

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