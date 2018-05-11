EA Games için en iyi ve en başarılı oyun serisi olan Battlefield serisi, son olarak geçtiğimiz yıllarda özüne geri dönmüş ve 1.Dünya Savaşı temasını ela almıştı. Serinin Battlefield 1 ile 1.Dünya Savaşına dönmesi ise serinin hayranlarını bir hayli memnun etmişti. Oyunun oldukça sevilmiş olması ve yapımın, ek paketlerle beraber desteklenmiş olmasıyla beraber Battlefield 1 için belli bir kitleye de ulaşım sağlanmış oldu. Son yapımın bu kadar iddialı olması Battlefield 5 için de beklentileri arttırdı. Mevcut en güncel sürüm olan Battlefield 1 oyunu içerisinde ortaya çıkan bazı ipuçları, yeni yapım için duyuru tarihini de ortaya çıkarmış oldu.

Battlefield 5 Ne Zaman Duyurulacak?

Yeni oyunun duyuru tarihi için yapım çok ilginç bir yola başvurmuş durumda. Bir süredir Battlefield 1 oyunu içerisinde yer alan şifreler üzerine yoğunlaşan EA Games, şifrelerle beraber oyunculara bazı sürpriz haberler vereceğini de belirtmişti.

Son olarak Easter egg oyunculara özel bir kod içeren künyeler vermişti. Oyunda gizemler bu süreç sonrasında başladı. Sonrasında asıl ipucu olan The Room için oyuncular çalışmaya başladı. Oyunun içerisinde yer alan şifreyi çözmek için yapılan çalışmalar ise sonunda sonuç verdi. Öyle ki bir dizi karmaşık adım sonrasında çok ilginç bir şifre ortaya çıkmış ve çözülmüş oldu.

Oda içerisinde yer verilen su sesleri, şifrenin çözülmesini sağlayan kısım olarak açıklandı. Oyunda bulunan odada bir su sesi ve bu su sesinin ritmik olarak Mors kodu içerdiği görülüyor. Kodun çevirisinin ise bir internet sayfasını işaret ettiği görülüyor.

Oldukça basit yapıda olan internet sitesi, Battlefield 5 oyununun tanıtımı için bir geri sayım başlatmış durumda. Buna göre yeni oyunun 23 Mayıs tarihinde tanıtılacağı yönünde bir beklenti ortaya çıkmış durumda. Ayrıca 28 Mayıs tarihinde sonlanacak bir sayacın olduğunu da sitenin kodlarının içerisinde görebiliyoruz.