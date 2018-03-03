EA Games yapımları içerisinde bazı efsaneleşmiş seriler var. FIFA 18, NFS serisi ve tabii ki Battlefield serisi. EA Games tarafından adı duyurulan yapım, uzun yıllardır devam eden ve FPS serilerinin en başarılı yapımlarından biri olan bir oyun. Son olarak Battlefield 1 serisi ile özüne, yani 1.Dünya Savaşı yıllarına dönen yapımın, şimdi ise Battlefield 5 oyunu ile yoluna devam edeceği ortaya çıktı.

Aslında geçtiğimiz günlerde bu açıklamayı doğrudan EA Games yapmış ve yeni oyunun geleceğini duyurmuştu. Fakat oyun hakkında hiçbir bilgi verilmemişti. Şimdi ise oyunun ilk kanıtı, görseller ortaya çıktı.

Battlefield 5 Hangi Savaşı Konu Alacak?

Yeni görsellerin oyunun giriş ekranına ait olduğunun görülmesi ve resmen Battlefield 5 adının kullanılmış olması, yapımın hangi savaşı konu alacağı konusunda meraklı bir bekleyişe neden oldu. Battlefield 1 serisinde olduğu gibi 1.Dünya Savaşı’nın konu alınması beklenmiyor. Hemen bunu belirterek başlayalım.

Öyle ki 1 isminin devamı olarak değil, doğrudan yapımın 5 serisi olarak devam ettiğini görüyoruz. Yani modern savaşın konu alındığı son oyunun devamı niteliğinde bir oyun beklentisi oluşmuş durumda. Bunun dışında oyunun 2.Dünya Savaşı kapsamından devam edeceği düşüncesi de var. Fakat bu da doğrulanmış olan kesin bir bilgi değil.

Tüm bunların dışında Battlefield 5 oyununun benzersiz bir hikâyeyi konu aldığını da görebiliriz. Özellikle uzun süredir tartışılan 3.Dünya Savaşı senaryoları üzerine gerçek dışı bir hikâye konu edinebilir. Hikâyenin detaylarının neler olduğunu bilmek oldukça zor. Fakat kesin olarak şunu söylemek mümkün ki oyun çok iddialı olacak. Gerek grafikler konusunda gerekse de oyun motoru konusunda iyileştirmelere gidildiği yönünde bilgiler var.

Bu bilgileri doğrulayacak olan bir ekran görüntüsünün ortaya çıkmış olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Oyun hakkında daha detaylı bilgiler ortaya çıktığında, bu detaylara sitemizden yere vereceğiz. Şimdilik elde edilen bilgiler sınırlı ve sadece bir ekran görüntüsü üzerine kurulu. Bunun dışında oyunun çıkış tarihinin de sonbahar aylarında olması bekleniyor. Net tarih hala belli değil.