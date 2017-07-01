Bazı Oneplus 5 Kullanıcıları Ekranlarından Şikayetçi

OnePlus 5, bir hafta önce piyasaya çıktı ve firmanın fanları ve yorumcuların eleştirilerini çoktan aldı. Bu hafta kullanıcılara satılmasına başlamasıyla, kullanıcıların cihazın ekranını ilgilendiren birimler ile ilgili sorunlar yaşadığı ortaya çıkmaya başladı.

İnternetteki çeşitli satış noktalarına göre, kaydırma yaparken ve ekranın içeriği nasıl işlediği konusunda bir takım sorunlar var gibi görünüyor. Açıklamak zor olsa da, sekiz dakikalık ve 15 saniyelik işaretten başlayarak yukarıdaki videoda görülebilir. Yine de bunun yalnızca rastgele cihazlarda görülen ve cihazların büyük çoğunluğunda görülmeyen bir konu olduğunu belirtmek gerek.

OnePlus ile konuşan XDA Developers, firmanın sorunun farkında olduğunu ve araştırmaya başladığını ancak bunu düzeltmek için henüz bir plan olmadığını belirtti. Doğal olarak, bu, OnePlus 5‘in yeni sahiplerinin kısa bir süreliğine sürpriz yaşamasına sebep olabilir; çünkü sorun uzun süre sürmüyor. Her zaman kendi cihazınızı test edebilir veya rahatsız hissederseniz, cihazı geri gönderebilir ve daha sonra tekrar satın alabilirsiniz.