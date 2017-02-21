Beam Windows Mobile Platformuna Çıkmak İçin Zaman Bulamıyor

Beam‘in Evrensel Windows Platformu uygulaması neden Windows 10 Mobile‘da mevcut olmadığı sorulduğunda, firmanın kurucularından Matt Salsamendi, şirketin sadece zamanının olmadığını söyledi. “İddialı bir yol haritası” var, ama iyi haber planlarında olmadığını söylememiş olması.

Konuya yabancıysanız, Beam, Microsoft‘un Ağustos ayında satın aldığı bir video oyunu canlı yayın hizmeti. O zamandan beri Microsoft, hizmetin Windows 10‘da olduğu gibi Xbox One konsollarında da kurulacağını doğruladı. Aslında, özellik hem dahili streaming hem de Beam uygulaması da dahil olmak üzere önizleme aşamasında.

Gerçekten de şimdiye kadarki olayların zaman çizelgesine ve Ağustos ayından bu yana ne kadar ilerletildiğine bakıldığında, yol haritası kesinlikle iddialı görünüyor.

Bununla birlikte, bir Windows 10 Mobile uygulamasının şu anda beklenmesini istemek biraz fazla görünüyor gibi. iOS ve Android‘de mevcut olsa da, Windows uygulaması hala emekleme aşamasında.