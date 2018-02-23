Beat The Game İncelemesi

Klasik macera türü oyunlardan sıkıldınız mı? Beat The Game adlı yapım hem maceranın dibini yaşarken bir yandan da yaratıcılığınızı konuşturmanıza imkan veriyor. 3D çizim sanatçısı olan Cemre Özkurt’un ellerinden çıkan yapımın incelemesi sizlerle.

Oyunda kullandığımız karakterin adı Mıstık. Motoruyla bir kaz yapıyor ve kendisini bir anda sürreal, paralel bir evrende buluyor. Bu absürt ve masalsı evrende dolaşmaya başlayan karakterimizi, boynundaki cihazı sayesinde daha önce duyulmamış sesler duyuyor. Oyunun amacı son derece basit, haritadaki nesnelerden ve varlıklardan ses örnekleri toplayıp, holografik ses mikseriyle yaratıcı müziğinizi oluşturacak ve sonrasında canlı bir konser vereceksiniz.

Ses örnekleri bulmamız gerektiğini belirtmiştik, konu hakkında bilmeniz gereken detaylar var. Bunların başında oyunda bulmanız gereken 24 adet ritim geliyor. Bu ritimlerin tamamı elektronik müziğe ait. Gece gündüz döngüsünü iki şekilde dönüştürebiliyorsunuz. Birincisi karakterinizin yerden topladığı yabancı madde yüzünden uyuyakalışı ve haritadaki buzdolabunu açıp kapatmanızla meydana geliyor.

Bu döngüyle; bazı ritimleri sadece gündüz saatlerinde bulabiliyor, bazı ritimleri de yalnızca gece vakti bulabiliyorsunuz. Uzaktaki sesleri bulmak için “Ses Tarayıcısı” ve gizli objeleri bulmak için “Roboball” ögelerini kullanıyorsunuz.

Topladığınız 24 farklı ritmi, holografik ses mikserinde farklı şekillerde bir araya getirebiliyorsunuz. Oyundaki ritimleri doğru şekilde birleştirmeniz büyük önem taşıyor. Ritimleri doğru yerleştirirseniz oyunda yer alan yaratıklar sizi sevebiliyor. Oyundaki seslerden bahsediyorken, oyunun müziklerini March Houle hazırlamış.

Bütün sesleri toplamanın sonrasında sıra canlı konserinizi vermeye geliyor. 8 kanallı es mikseri aracılığıyla ses örneklerini doğru sıra ile çalmanız gerekiyor. Konserinizi sadece gece saatlerinde verebiliyorsunuz. Dinleyici kitleniz sadece gece ortaya çıkıyor.

Özet

Oyunun karakter çizimleri ve grafikleri tek kelime ile muhteşem. Müzikler de oldukça başarılı. Durum böyle olunca keşke oyunda kaliteli bir hikaye olsaymış diyoruz. Oyun, hikaye eksikliği olmasına karşılık çizimleri ve müzikleriyle ile sizleri içine çekiyor.