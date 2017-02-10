BeatsX Kulaklıklar Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Apple’ın AirPods kulaklıklarının ne kadar kısa bir süre içerisinde ne kadar büyük oranda başarı elde ettiğini ve ne kadar çok konuşulduğunu biliyoruz. Kısa süre içerisinde stokları da tükenen AirPods serisi bu kadar çok konuşulması ve bu kadar çok beğenilmesine rağmen belli eleştirilerde almadı değil. Hatta serinin Apple kullanıcılarını ikiye böldüğünü bile söylemek yanlış olmaz. Bu noktada kulaklıklara alternatif arayan kullanıcılar için ise yeni bir alternatif var artık. BeatsX kulaklıkları alternatif olarak piyasaya çıkıyor.

BeatsX Serisinin Tüm Özellikleri

Yine Apple çatısı altında çalışan Beats markasının yeni seri kablosuz kulaklıkları olarak gösterilen BeatsX kulaklıkları hakkında tüm detaylar geçtiğimiz günlerde se netlik kazandı. Peki yeni serinin özellikleri neler?

Elastik Tasarım İle Kolay Kullanım

BeatsX kulaklık serisinin öne çıkan ilk özelliği kulaklıkların tasarımı oldu. AirPods serisinin en çok tartışılan noktalarından birisi kulaklıkları birbirine bağlayacak bir sistemin olmaması olmuştu. BeatsX kulaklıklarında ise bu durum değişiyor. İki kulaklık arasında ense bandı olarak da gösterilen bir bağlantı kablosu yer alıyor.

Bu bağlantı kablosu ile beraber hem iki kulaklığın bir arada kullanılması sağlanırken hem de kulak için kulaklıkların daha iyi konumlandırılması sağlanıyor. Bu noktada taşınabilir kulaklık için ense bandının sorun olabileceğini düşünebilirsiniz. Fakat kullanılan bu kablo tamamen elastik bu nedenle katlanabilir bir tasarıma sahip.

W1 Kullanım Çipleri

BeatsX kulaklıklarının bir diğer ayrıcalığı ise kulaklıkların W1 çiplerine sahip olması. Bu sayede sadece saniyeler içerisinde Apple’ın iPhone, iPad ve Apple Watch akıllı saatlerine anında bağlantı imkanı sunulmakta. Ekstra olarak bağlantı oluşturmak için uzun süre uğraşmanıza da gerek kalmıyor. Tıpkı Airpods serisinde bulunan ayrıcalıklara sahip olabiliyorsunuz.

Bunun dışında BeatsX kulaklıklarının Bluetooth ve WİFİ üzerinden de bağlantı imkanı sunduğunu belirtelim. Bu sayede hem kaliteli hem de hızlı bir bağlantı imkanı elde etmiş oluyorsunuz.

Fast Fuel Özelliği

Kulaklıkların dikkat çeken bir diğer özelliği ise şarj kısmı. Standart bir kullanımda kulaklıklar 8 saate kadar kullanım imkanı sunmakta. 8 saat pil ömrünün yanı sıra seride hızlı şarj desteği de biliniyor. USB A tipine sahip olan kulaklıklar hızlı şarj sunabildikleri gibi Fast Fuel adı verilen bir özellikle beraber kulaklıklar 5 dakika içerisinde 2 saatlik kullanım için hazır hale gelebiliyor. Bunun dışında da genel olarak şarj kısmında zaten hızlı şarj imkanı sunulmakta.

Ayarlanabilir Kulak İçi Kulaklık Modları

AirPods serisinden farklı olarak BeatsX serisi kulak içi kulaklık modeli olarak karşımıza çıkmakta. Bu nedenle kulağa uyum sorunu kısa süre sonra kulaklarınıza ve başınızda ağrılara neden olabiliyor. Bu gibi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için Beats 4 farklı kulaklık modu sunmakta. Farklı kulak boylarına göre farklı kulak içi ağız boyutları bulunan kulaklık bu konuda da epey bir ayrıcalık sunmakta.

Manyetik Kelepçe, Siri ve Arama Cevaplama

BeatsX serisinin biraz daha teknik özelliklerine bakacak olursak kulaklıkların ilk olarak manyetik kelepçeleri dikkat çekiyor. Kullanmadığınız durumlarda kulaklıkların başlarını birbirine manyetik olarak yapıştırabileceksiniz ki bu durumda kulaklıkların düşmesi gibi bir olumsuzlukla karşılaşma şansınızda tamamen ortadan kalkacak.

Bunun dışında teknik detaylar konusunda dikkat çeken bir diğer nokta ise Siri kullanımı. Tıpkı AirPods serisinde olduğu gibi kulaklıklar sesli komut ile Siri çalıştırabiliyor. Ayrıca arama cevaplama, müzik çalma komutları verme gibi ayrıcalıklara da sahip oluyorsunuz. Gürültü engelleme, ses filtreleme özelliklerini de unutmayalım.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Çıkış tarihi konusunda yeni modelin bugün satışa çıktığını belirtelim. İsteyen kullanıcılar bugün Apple’ın sitelerinden de Beats üzerinden de yeni kulaklıkları sipariş edebilirler. Fakat şu an stoklar bitik gözükmekte. Ürünün fiyatı için yapılan açıklamada ise serinin biraz daha düşük bir fiyat aralığına sahip olacağı ve 699 TL olduğunu da ekleyelim.