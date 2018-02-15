Genelde akıllı telefonları sayesinde adını duyduğumuz Xiaomi, artık hemen her teknoloji kategorisinde kendisini göstermeye başladı. İlk olarak akıllı telefonları, sonrasında gelen akıllı bileklik serileri, hemen sonrasında mi book modelleri derken şimdi ise Xiaomi Mi LED TV 4 serisini gördük.

Her zaman olduğu gibi tasarım artısını konuşturan markanın yeni akıllı televizyonunda en büyük artı ise dünyanın en ince televizyon modeli olması oldu. Kısa süre önce tanıtımı yapılan akıllı televizyonların, hemen detaylarına geçelim. Öyle ki bu kez çok iddialı bir seriden söz ediyoruz.

Xiaomi Mi LED TV 4 Tasarımı Hayran Bıraktı

Tanıtılmasıyla beraber dünyanın en ince LED TV modeli unvanını almayı başaran Xiaomi Mi LED TV 4, tasarımı ile kullanıcıları büyülemeyi başarmış bir seri. Neredeyse tamamen çerçevesiz olarak belirtebileceğimiz ekranları ile oldukça geniş bir görüntü derinliği sunan Xiaomi Mi LED TV 4, sadece 4.9 mm kalınlığında bir televizyon.

Akıllı telefonların bile 7-8 mm gibi bir kalınlığı olduğunu düşünecek olursak, ne kadar başarılı ve ne kadar ince bir seri ile karşı karşıya olduğumuzu daha net anlarız. Tasarımı ve oldukça ince kasası sayesinde ilgi odağı olan serinin, sistem özellikleri de bir hayli başarılı özelliklerden oluşmakta.

Tabii ki öncelikle ekranlardan söz etmek gerekiyor. Ekran boyutu 55 inç olarak açıklandı. Fakat çerçeve kısmında o kadar ince bir yapı sunulmuş ki ekran daha da geniş duruyor. Çözünürlük kısmında 4K seçeneğini görüyoruz. 8 ms tepki süresi ve HDR desteği de görüntü kalitesinin artırılmasını sağlıyor.

Bunun dışında söz konusu akıllı televizyon olunca, işlemci kısmında tercih edilen seride önem kazanıyor. Xiaomi bunun için özel bir işlemci geliştirmiş. 4 çekirdekli Amlogic işlemci sunuluyor ve bu işlemciyle beraber 1.8 GHz gibi saat hızlarına ulaşmak mümkün oluyor. İşlemcinin beraberinde RAM bellek olarak ise 2 GB RAM bellek tercihinin öne çıktığını görüyoruz. Bir televizyon için 2 GB RAM bellek miktarının oldukça yeterli olduğunu söyleyebiliriz. 8 GB depolama alanını da unutmamak gerekiyor.

Yapay Zekalı Televizyon

Sistem özelliklerine devam edeceğiz ancak burada bir parantez açmak gerekecek. Xiaomi Mi LED TV 4 serisinin içerisinde yapay zeka sistemi sunuluyor. Patch Wall adı verilen yapay zeka, sistem özelliklerini destekleyen detaylar arasında.

Android işletim sistemine dahil olan sistem sayesinde kullanıcıların alışkanlıkları öğreniliyor. Kullanıcıların en çok izlediği içeriklere göre içerikler seçiliyor ve bu seçimler, öneriler adı altında kullanıcılara sunuluyor. Yapay zekanın en büyük artısı da izleme önerisi sistemi demek yanlış olmayacaktır.

Tekrar Xiaomi Mi LED TV 4 sistem özelliklerine dönecek olursak, bağlantı türlerinden söz etmemiz gerekir. Başta HDMI girişlerini gördüğümüz televizyonda, 3 adet HDMI girişine yer veriliyor ve bunun yanında 2 adet USB girişi sunuluyor. Hem Bluetooth 4.0 hem de WİFİ desteği bulunan Xiaomi Mi LED TV 4, bir akıllı kumanda ve Dolby 8W iki hoparlörle beraber gelmekte. Tüm bu özellikleriyle beraber yeni modelin önümüzdeki ay satışa çıkacağını da ekleyelim.

Fiyatı merak eden kullanıcılar için açıklanan fiyatın 623 dolar olduğunu da ekleyelim. Tabii ki ülkemiz fiyatları belli değil. Ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı bile kesin değil.