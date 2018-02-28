Geliştiricilerin tamamı daha hoş ve sorunsuz bir deneyim sunmaya çalışırken çoğu uygulamaya neredeyse her gün güncelleme önerilir. Ancak bazen de belirli bir uygulamayı güncellememek için bazı sebepler olabilir.

Belki de yeni sürümler aslında daha az umursamayacağınız özellikleri getirir. Belki de uygulama artık cihazınızla çalışmaz veya belki tüm kurulumunuzu karıştırır. Uygulamalarınızı güncellemeyi kolayca engelleyebilecek az sayıda ama önemli nedenler olabilir.

Ancak yalnızca belirli bir uygulama için uygulama güncellemelerini nasıl devre dışı bırakırsınız?

Normalde çeşitli ayarlarla mücadele eder ve Play Store‘un otomatik güncelleme özelliğini, belirli bir uygulama için o korkunç güncellemeden korktuğunuz için tamamen devre dışı bırakırsınız. Normal uygulamalar ile güncellenmemesi gereken uygulama birlikte çalıştıklarından durum sizin için daha da kötüye gider.

Elbette, belirli bir uygulamanın güncellenmesini önlemek için dahili bir yol var. Ancak biraz görmemiz istenmemiş gibi duruyor. Bunun nasıl yapıldığını sizlere göstereceğiz;

1. Adım

Uygulamanın Play Store sayfasını açın. Bu kılavuzda biz örnek olarak Spotify‘in aksi uygulama güncellemelerini devre dışı bırakarak sizlere anlatım yapacağız. Siz de bunu yapmak zorunda değilsiniz.

2. Adım

Uygulama güncellemelerini devre dışı bırakmak aslında son derece kolay ve yalnızca bu ekranda yapılabilir. Nerede tahmin edebiliyor musun? Tabii ki çoğu Android’de olduğu gibi, en önemli seçenekler sağ üst köşedeki üç nokta menüsünde bulunuyor.

3. Adım

Uygulamayı otomatik olarak güncelleme varsayılan durumunun işaretini kaldırın ve Play Store‘dan çıkın. Bu cihazda artık asla sizin izniniz olmadan o uygulama otomatik güncelleştirilmeyecek. Elle güncellemeyi isterseniz tabii ki istediğimiz zaman da bunu yapabileceksiniz.