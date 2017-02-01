Benchmark Testlerinde Hile mi Yapılıyor?

Mobil dünyası benchmark testlerinde hileler yapıldığı iddiası ile çalkalanmakta. İddianın muhatapları OnePlus ve Meizu firmaları ve bu firmaların benchmark testlerinde hile yaparak kullanıcıları kandırdıkları ileri sürülüyor.

OnePlus 3T ve Meizu Pro 6 modellerinin testler de hile yaptıkları belirtiliyor. Cihazların test yazılımının çalıştığını algılayıp normalden çok daha yüksek performans sergilemeye başladığı iddia ediliyor. Cihazların test uygulaması çalıştığında normal çalışma performansından daha yüksek çalışmaya başlıyor, böylece testlerden daha yüksek puan alıyor.

OnePlus firması yaptığı açıklamada bu durumun normal olduğu, yüksek performansın sadece test uygulamalarına özel olmadığını belirtti. Ürettikleri cihazların grafik gerektiren uygulamalarda cihazın otomatik olarak yüksek performansta çalışmaya başladığı belirtildi. Meizu ise bu konuda açıklama yapmadı.