Akıllı telefonların kolaylaştırdığı birçok işlem var. Telefonların özellikle genel kullanımlarda cep telefonlarına göre çok daha avantajlı olduğunu biliyoruz. Akıllı telefonlarla beraber kolaylaştırılan işlemlerden birisi de numara engelleme işlemi.

Spam koruması, bilinmeyen numaralar için koruma ve rehberde kayıtlı olan numaralar için engelleme tüm bu işlemler çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Birinin numarasını engellemek oldukça basit. Peki ya Beni Engelleyen Birini Nasıl Anlarım diyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Bunun için birkaç farklı öneriye ve kontrol sistemine bakalım.

Engelleyen Birini Nasıl Anlarım Yöntemler

Akıllı telefonların birçoğunda bu özellik var. Numara engelleme işlemi dediğimiz gibi çok basit bir işlem. Fakat artık Beni Engelleyen Birini Nasıl Anlarım sorusunun cevabı da basit. Bunun için birkaç farklı alternatifiniz var.

Arama Testi

Tabii ki ilk deneme arama testi olacaktır. Bir numarayı aradığını zaman telefon bir kez çalıyor ve sonrasında meşgule geçiyor ya da sesli mesaj bırakılması yönünde bir bildirim geliyorsa bu durumda engellenmiş olabilirsiniz. Tabii ki bu durum direk engellendiğinizi göstermez. Her aradığınızda aynı durumla karşı karşıya kalıyorsanız engellendiğinizi düşünebilirsiniz.

Mesaj Üzerinden Engeli Anlama

Arama yaparak engellendiğinizi bu şekilde anlayabilirsiniz. Sürekli gönderilen çağrılarda durum ortaya çıkacaktır. Sürekli olarak sesli mesajla karşı karşıya kalmanız ve dediğimiz gibi telefonun meşgule düşmesi, bu anlama geliyor. Bunun dışında bir de mesajla kontrol yapma şansınız var.

Sizi engelleyen birine mesaj gönderdiğiniz zaman, karşı tarafa bu mesaj iletilmeyecektir. Bu durumda da iletildi raporu ya da gönderim gerçekleşti gibi bir mesaj raporu görüntülenmeyecektir. Mesaj raporları kullanılır durumdaysa ve gönderdiğiniz mesajlarla ilgili hiçbir rapor alamıyorsanız, engelleme durumuyla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz.

Engellendiğinizi anlamak için bu yöntemlere başvurabilirsiniz. Fakat bir kez daha hatırlatalım ki tüm bu durumlar illaki engellendiğiniz anlamına gelmez. Başka bir numaraya yönlendirme yapılmış ya da anlık bir sorun yaşanmış olabilir. Özellikle arama kısmında kesin emin olmak için birkaç farklı deneme yapmanız gerekiyor.