BenQ PD2710QC Monitör Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Bu sene televizyon ve monitör teknolojilerinde sürekli yeni ürünlerle karşılaşamaya başladık. LG, Asus, Samsung derken bu alanda yeni ürünleri tanıtın markalardan birisi de BenQ oldu. CES 2017 fuarından sonra tanıtılan yeni seri monitörlerden biri olan BenQ PD2710QC serisi ile beraber markanın monitör teknolojilerinde ne gibi ayrıcalıklar sunacağı da ortaya çıktı.

BenQ PD2710QC Tüm Özellikleri Neler?

Şimdilik özel bir adı bulunmayan yeni seri ekranların duyurusu da zaten model numarası ile beraber yapıldı. BenQ PD2710QC model numarası ile beraber tanıtımı yapılan ekranların ilk özellikleri de beğeni toplayacak cinsten. Peki bakalım yeni seri ekranlar ne gibi ayrıcalıklarla beraber geliyor?

Sade ve Şık Tasarım

Diğer yeni tanıtılan ekranlara göre kıyaslama yaptığınızda BenQ PD2710QC serisinin tasarımının biraz daha sade bir tasarıma da sahip olduğunu söylemek gerekiyor. Sadece tasarımsal olarak değil bunun dışında genel anlamda da sade bir görüntü ortaya koyan monitör dikdörtgen yapısı ile beraber geliyor.

İncede olsa bir çerçeve ile karşımıza gelecek olan serinin genel tasarım detayları dışında tek ayaklı bir model olduğunu da belirtelim. Kare şeklinde tek bir destek ayağı ile beraber gelecek olan serinin genel olarak şık ve sadece bir tasarımı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Tabi bununla beraber rakiplerine göre biraz daha kalın bir seriden söz ediliyor.

Çizim ve Teknik Amaçlı Kullanım

Tasarım detaylarının yanı sıra BenQ PD2710QC serisinin teknik özellikleri de duyurusu ile beraber netlik kazanmış oldu. Teknik özellikler konusunda ise yapılan açıklamalara bakacak olursak ekranlar bir oyun monitöründen çok teknik amaçlı ya da çizim amaçlı olarak kullanılan serilerden biri olarak dikkat çekecek.

Öncelikle 27 inç ekran boyutu ile beraber geniş bir kullanım sunacağı bilinen ekranların bunun dışında QHD olarak bilinen 2K çözünürlük desteği sunacağını da belirtelim. Yüksek renk derinliği ile beraber 2K çözünürlük desteği de sunan modelin sRGB renk paneline de sahip olduğunu belirtelim.

Sadece ekranın çözünürlük değerli konusunda değil bunun dışında renk derinliği konusunda da yine çizim ekranlarından bekleneni verilebilecek bir monitör olarak karşımıza çıkan BenQ PD2710QC ekranlarının tazeleme hızı konusunda ise 60 Hz değeri sunduğunu belirtelim. Bu değer zaten ekranın oyun monitörü olarak çok fazla performans gösteremeyeceğini de kanıtlıyor.

Bunun yanında 1.07 milyar renk desteğinin de sunulması yine çizim için en iyi modellerden birisinin de BenQ PD2710QC serisi olması bekleniyor. Ekstra olarak USB Type C bağlantıları ile beraber geldiği belirtilen ekranları ekstra olarak güç tasarrufu da bulunmakta.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Çıkış tarihi konusunda tüm özelliklerinin duyurulmasına karşın henüz serinin net bir çıkış tarihi açıklaması yapılmadı. Sadece yavaş yavaş ön siparişlerinin açıklanacağının bilgisi verildi ama net bir tarih belirtilmediğini bir kez daha vurgulayalım. Tüm bunlarla beraber ekranların piyasaya çıkışının ise çok gecikmeyeceği de düşünceler arasında.

Fiyat konusuna gelecek olursak BenQ PD2710QC serisinin net fiyatı da henüz açıklanmış değil. Bu nedenle fiyat konusunda da ne gibi bir aralık sunulacağı kesin olarak bilinmiyor. Fakat rakiplerine göre özellikleri karşılaştırılırsa tahmini olarak bu serinin biraz daha makul bir fiyat aralığında olacağını da söylemek yanlış olmaz.