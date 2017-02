BERSERK and the Band of the Hawk Sistem Gereksinimleri

Bu oyun öncelikli PS3 üzerinde çalıştığı için, PC bağlantı noktasının sistem gereksinimlerini çok fazla talep etmesini beklemiyoruz. Bu nedenle Core i3-2115C 2.0GHz özelliklerinde bir işlemci sizi minimum ayarlarda gayet oynanabilir kılacaktır. Ram olarak da 4 GB yerinde bir kapasite olacaktır.

BERSERK and the Band of the Hawk, serinin ilk yayından başlayarak Omega Force tarafından popüler manga Berserk’e dayalı olarak geliştirilen bir oyundur.

BERSERK and the Band of the Hawk Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3-2115C 2.0GHz ya da AMD Athlon II X3 455

Ekran kartı: Nvidia GeForce GT 730 v2 ya da AMD Radeon R7 240 v2 1GB

Ram: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 10

Gereken boş disk alanı: 5 GB

BERSERK and the Band of the Hawk İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-750S 2.4GHz ya da AMD Phenom II X4 965

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 750 Ti ya da AMD Radeon HD 7850

Ram: 8 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 5 GB

BERSERK and the Band of the Hawk Videosu (Trailer)