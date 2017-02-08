BERSERK and the Band of the Hawk Sistem Gereksinimleri

Bu oyun öncelikli PS3 üzerinde çalıştığı için, PC bağlantı noktasının sistem gereksinimlerini çok fazla talep etmesini beklemiyoruz. Bu nedenle Core i3-2115C 2.0GHz özelliklerinde bir işlemci sizi minimum ayarlarda gayet oynanabilir kılacaktır. Ram olarak da 4 GB yerinde bir kapasite olacaktır.
BERSERK and the Band of the Hawk, serinin ilk yayından başlayarak Omega Force tarafından popüler manga Berserk’e dayalı olarak geliştirilen bir oyundur.
BERSERK and the Band of the Hawk Minimum Sistem Gereksinimleri
BERSERK and the Band of the Hawk İdeal Sistem Gereksinimleri
BERSERK and the Band of the Hawk Videosu (Trailer)