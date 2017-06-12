Bethesda Açıkladı The Elder Scrolls V: Skyrim Nintendo Switch’e Geliyor

The Elder Scrolls V: Skyrim ilk olarak 2011 yılında piyasaya çıktı ve yayınlanmasından bu yana sayısız ödül alan açık bir dünya aksiyon rol yapma video oyunu. Bethesda‘nın E3 etkinliğinde firma ünlü oyunu Nintendo Switch‘e getireceğini açıkladı.

Oyunun Nintendo Switch versiyonu, konsolun benzersiz kontrol birimlerinden yararlanan yeni oyun özellikleri sunacak. Joy-Cons, oyuncuların savaş, kilit alma ve diğerleri için hareket kontrollerini kullanmalarına izin vererek oyuna yeni bir unsur katacak. Ek bir avantaj olarak, oyun ayrıca oyunculara, The Legend of Zelda’dan kıyafet ve vites kilidini açma imkanı veren amiibo desteği de sunacak.

The Elder Scrolls V: Skyrim çekirdek oyunu sunacak, aynı zamanda DLC’leri de içeriyor: Dawnguard, Hearthfire ve Dragonborn. Oyun için bir çıkış tarihi açıklanmadı, ancak Bethesda, etkinlikte gösterilen tüm oyunların 2017’de piyasaya sürüleceğini belirtti.