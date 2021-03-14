Beynimizin Nasıl Çalıştığı Hakkında Bilinen 10 Yanlış!

Tıp dünyasının en büyük ilgisi insan beyni üzerine olmaya devam ediyor. Günümüzde gelişen teknolojiler ve yapılan deneyler beynimizin nasıl çalıştığı konusunda bize yeni bilgiler sunuyor. Her geçen gün bilim insanları beynimizin nasıl çalıştığı konusunda yeni fikirler ve yeni buluşlar yapmaya devam ediyor.

Bizde bugün sizler için bugüne kadar bilim insanlarının genelinin ortaya koyduğu bilgiler doğrultusunda beynimizin nasıl çalıştığı konusunda bildiğimiz yanlışları listeledik. İşte o yanlışlar;

1. Beynimizin Büyüklüğü Zeka İle Doğru Orantılıdır!

Yapılan araştırmalar sonucunda bir insanın çok zeki olmasının beynimizin büyüklüğü ile bir ilgili olmadığı ortaya çıkmıştır. Bir insanın zekası, beynin içerisinde yer alan nöronların arasındaki sinaps bağlantılarının sayısına bağlıdır.

2. 5 Duyudan Başka Duyu Yoktur!

Aslında dokunma, tatma, koklama ve işitme olarak bildiğimiz 5 duyumuz birden fazla duyunun birleşiminden oluşmuştur. Duyu sayımız nasıl kategorize yaptığımıza göre değişkenlik gösterebilir.

3. İnsan Beynı En Büyük Boyuta Sahip Beyindir!

Bu yanlış bilgi bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda İspermeçet balinasının beyninin büyüklüğü ile kanıtlanmış oldu. İspermeçet balinasının beyninin ağırlığı 8 kilogram. Ayrıca vücuda oranla baktığımızda en büyük beyin insanda değil farelerde yer alıyor.

4. Düşüncemize Göre Beynimizin Taraflarını Kullanırız!

Bilindiği üzere birçok yerde sanatsal düşünenlerin beyninin sağ tarafını, analitik düşünenlerin ise sol tarafını kullandığı söyleniyor. Ancak yapılan deneyler sonucunda insan ilgi alanı ne olursa olsun beyninin her tarafını kullanır.

5. Duygularımızı Daha Önceden Bilebiliriz!

En çok yayılan yanlışlardan birisi de bizi neyin üzüp veya neyin sevindireceğini daha önceden bildiğimizdir. Her ne kadar strese girmiş veya üzülmüş olsakta bu bizim abartmamız dışında başka birşey değildir.

6. Bir İnsanın IQ Seviyesi Ölene Kadar Aynı Kalır!

Bir insan hızlı bir şekilde düşünebilme yeteneğine 18 kadar devam eder. Yaşlandıkça azalan hızlı düşünme yeteneğimizi yapabileceğimiz beyin egzersizleri ile korunabilir.

7. İnsan Beyni Baskı Altında Olduğunda Daha İyi Çalışır!

Öğrencilerin sıklıkla düştüğü bir hata olan baskı ve stres altında daha iyi çalıştığı sanılması aslında beynimize zarar veriyor ve işlevini bozabiliyor.

8. Klasik Müzik Dinleyenlerin Zekası Daha Gelişmiştir!

Yanlış bilgiler arasında yer alan bu bilgide, zeka artmaz sadece odaklanma daha iyi olur.

9. Beynimizin %10’nu Kullanıyoruz!

Bir insan en küçük işlerde bile beyninin tamamını kullanıyor.

10. Kadın ve Erkeklerin Beyni Farklı Çalışır!

Bilim insanların üzerinde durduğu ve araştırmalar yaptığı bir konuda bu olmuştu. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda kadın ve erkek beyninin arasında çalışma konusunda hiçbir farklılık görülmemiştir.