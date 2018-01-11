Bilgisayarınızda yada oyun konsolunuzda oynadığınız oyunlarınızı artık telefonunuzda da oynayabileceksiniz. Oyunseverler oyunlarını diğer platformlara aktarmalarına ve uzaktan oynamasına izin veren çok sayıda platform yapıldı. Ancak bunların çoğu vaatlerini yerine getiremediler.

Oldukça umut vaat eden yeni bir hizmet olan Rainway ile tanışın! Oyun bilgisayarınızdan hemen başka herhangi bir akıllı cihaza oyun geçişinizi sağlayacak ve oyununuzu böylece herhangi bir yerde oynayabileceksiniz. Bu hizmet Windows, Android, iOS/Mac, Xbox OS ve çeşitli Linux dağıtımları ile çalışan herhangi bir cihazla tarayıcı desteğine sahip telefonunuzda oyun oynamanıza izin verecek. Firefox veya Chrome bu hiç farketmez. Rainway tüm bağlantılarını “tamamen güvenli kanallar” vasıtasıyla güçlendirdiğini iddia ediyor. İlave bir donanım almanız gerekmeyeceğini öne sürüyorlar.

Rainway Nasıl Çalışıyor? Sistem Nasıl İşliyor?

Rainway‘den yapılan az sayıdaki açıklamaya göre bizim anladığımız işleyiş tam olarak şu şekilde görünüyor:

Server dosyasını bilgisayarınıza yükleyeceksiniz. Client dosyasını da oyuna devam etmek istediğiniz cihaza yükleyeceksiniz. Böylece bilgisayarınızda açık olan oyunu Client dosyasına sahip cihazdan oynayabileceksiniz.

Şimdiye kadar anlattıklarımıza göre Rainway çok ama çok iyi duruyor. Ancak oyuncular için en hayati şeyler olan frame-rate oranı ve lag sorunları bu uygulamada nasıl bir seviyede olacak?

Rainway sorunsuz bir 60fps oyunun gecikme olmadan oynanacağını taahhüt ediyor. Ancak bunun sağlam bir internet bağlantısı gerektirdiğinden eminiz. Şirket PUBG, Wolfenstein II: New Colossus, Cuphead ve diğer akıcı popüler oyunların bir kafede oynarken bile gecikmeden çalışacağını iddia ediyor.

Rainway bize çok iddialı konuşuyor gibi geldi. Henüz yayınlanmayan bu uygulamanın ücretsiz olabileceği de gelen bilgiler arasında yerini alıyor.

Son olarak 20 Ocak‘ta açık betası yayınlanacağının müjdesini de verelim. Oyuncular kayıt olduktan sonra Rainway web sitesinden bir server ve client programı indirecekler.

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