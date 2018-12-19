Bilgisayar ve Akıllı Telefon İzleme Programı – Hoverwatch

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar, MAC ve Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar için hazırlanmış en iyi kayıt izleme programını tanıtmak isteriz.
4 günlük ücretsiz deneme fırtsatınızın olduğu Hoverwatch programının detaylarını aktarmadan önce bazı özelliklerini sıralamak isteriz.
Hoverwatch Özellikleri
Çağrı Verileri ve Çağrı Kaydı
Android keylogger uygulaması detaylı bir kayıt tutar ve tüm sohbetleri kaydeder. Bu sayede kişi isminden aramanın süresine kadar her şeyi öğrenebilirsiniz.
Lokasyon
Ücretsiz Android Keylogger, yüklü olduğu Android cihazın yerini sürekli olarak takip etmenizi sağlar. Dahası, enerji verimli algoritmaları sayesinde, bu özellik pili çok hızlı tüketmiyor.
Mesajları izleme: WhatsApp, Facebook, Viber, SMS, MMS
Akıllı telefonunuz ya da bilgisayarınızda bulunan tüm metin mesajları, resimler, ses ve video dosyaları kaydedilir ve online olarak görüntüleyebilirsiniz.
Gizlilik
Cihazınız unroot olsa bile, kullanıcı tam olarak neyi arayacağını bilmediği sürece Ücretsiz Android Keylogger tamamen görünmez kalır.
Bunların dışında ön kamera görüntülerini kaydeder, kullanıcı SIM kart değiştirdiğinde bildirim alırsınız. Tek bir hesap ile 5 cihaza kadar takip yapabilirsiniz. Son olarak hangi sitede gezinmiş detaylarını öğrenebilirsiniz.
Bu uygulamanın en çok kullanılacağı noktalar ise şüphesiz ki çocuklar. Bu uygulamanın en büyük amacı da bizce bu. Çocuğunuzun hangi sitelere izinsiz girdiğini, nerelere gittiğini akıllı telefonunu hangi amaçlar için kullandığını dahi görüntüleyebiliyorsunuz.
Diğer kullanım amacı ise iş yerleri için. Her iş yeri için geçerli olmasa da bazı iş yerlerinde bu uygulama kullanılabilir durumda olacaktır. İş verenin çalışanlarının iş esnasında ve amacının dışında kullanılan bilgisayarları inceleme fırsatı olacaktır.
Kullanıcı Arayüzü
Programı online görüntülüyorsunuz ve aşağıdaki ekran görüntüleri arka plandaki sistemin nasıl olduğunu ve ayarları gösteriyor.
Yönetim kısmı 3 ana bölümden oluşuyor. İlk bölüm Raporlar kısmı. Bu kısımda izlediğiniz bilgisayarın ya da akıllı cihazların tüm istatistiklerini, ekran görüntülerini, kamera görüntülerini ve yazışmalar dahil pek çok veriyi görüntüleyebiliyorsunuz.
Bizim beğendiğimiz en önemli özellik ise Bilgisayarınız ya da akıllı telefonunuz hem ön hem de arka kamerasını kullanarak görüntüler aktarıyor ve bu görüntüleri de bu ekranda görebiliyorsunuz. Ayrıca internette gezilen tüm sitelerin listesini ve mail yazışmaları gibi tüm mesajlaşma uygulamalarını takip edip tüm içeriği görüntüleyebiliyorsunuz.
Aslında bi kullanıcın akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarda yaptığı neredeyse tüm işlemleri görüntüleyebiliyorsunuz.
2. Kısımın adı Bölgeler. Bu alanda kullanıcının hangi konumda olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz.
3. Kısımda ise Ayarlar alanı yer alıyor. Bu alanda da izleme sıklıklarından tutun da sohbet mesajlarını (whatsapp, skype, facebook, Viber) izlemeye kadar pek çok ayar ekranını bulabiliyorsunuz.
Aşağıdaki görselde ise ayarlar kısmının tamamı mevcut. Dilediğiniz ayarlarda ve zamanlamalarda kayıt tutabiliyorsunuz.
Kısaca başlıca özelliklerinden bahsettikten sonra programı kurma aşamasına geçelim.
Aşağıda ücretsiz kurulum için hazırlanan videoyu izleyebilirsiniz.
Uygulamayı indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.
Programı kurduktan sonra başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Geri kalanını program hallediyor ve siz sadece online olarak takip etmeye, detaylara ulaşmaya başlıyorsunuz.
Windows Uyumlu Hoverwatch Uygulaması Nasıl Kaldırılır?
Açılan diyalog penceresindeki Evet (yes) butonuna tıklayın.
Uygulama bilgisayarınızdan tamamen silinecektir.
Program kaldırıldıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz – bu işlem zorunlu değildir.
Programı cepkolik.com olarak inceledik ve test ettik. Eğer yukarıdaki şartları ve tanımlar sizin için uygun ise indirip deneme süresini kulanabilirsiniz. Beğenmeniz durumunda ise ücretli versiyonunu satın alabilirsiniz.