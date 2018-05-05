Bilgisayarda Netflix 4K İçeriği Nasıl İzlenir?

Uyumlu bir bilgisayarınız ve monitörünüz varsa Netflix’in büyüyen 4K içerik kitaplığına bilgisayarınızdan erişebilirsiniz.

Ancak Microsoft’un PlayReady 3.0 DRM (dijital haklar yönetimi) sisteminin kullanımı nedeniyle yoğun 4K içerik akışı görevinin yanı sıra her PC sahibi Ultra HD kitaplığına erişemez.

Bu yüzden 4K’da Luke Cage, Breaking Bad ve Daredevil gibi şovları izlemek istiyorsanız 4K için nelere ihtiyacınız olduğunu ve Windows PC’nizde 4K içeriğini görüntülemek için Netflix’in nasıl kurulacağını öğrenmek için okumaya devam edin.

Bilgisayarınızda Netflix 4K İçin Nelere ihtiyacınız var?

4K içeriği Netflix’te görmeden önce öncelikle aşağıdakilere sahip olduğunuzdan emin olmanız gerekir. Her şeyden önce UltraHD sunan bir Netflix aboneliğine ihtiyacınız olacak.

Standart abonelik Ultra HD içeriği içermez. Bu nedenle en pahalı sürüme geçmeniz gerekir.

Zaten bir Netflix hesabınız varsa hangi planda olduğunuzu görmek için Netflix’in web sitesinin Plan Değiştir bölümüne gidebilirsiniz. Buradan planınızı da değiştirebilirsiniz. Daha pahalı aboneliğe geçmeden önce ihtiyacınız olan şey ekipmanın geri kalanına sahip olduğunuzdan emin olmak.

4K içeriğin akışını yapmak için 25 Mbps veya daha yüksek bir hızlı internet geniş bant bağlantısına da ihtiyacınız olacak.

Bilgisayarda Netflix 4K akışı PlayReady 3.0 gerektirdiğinden Windows 10 Anniversary (Yıldönümü) güncellemesine sahip olmanız veya daha sonra yüklemeniz gerekir. En son Windows 10 sürümünü çalıştırdığınızdan emin olun.

Windows’un daha eski bir sürümünü veya tamamen başka bir işletim sistemini çalıştırıyorsanız şu anda ne yazık ki Netflix’i 4K’yı PC’nizde izleyemezsiniz.

Ayrıca donanımınızın 10 bit HEVC kodlaması yapabileceğinden emin olmanız gerekir. Bu da sizin yedinci nesil Intel Kaby Lake işlemciye veya Nvidia’nın 10 serisi grafik kartına (GTX 1080 Ti, GTX 1080, GTX 1070 ve GTX 1060) ihtiyaç duyacağınız anlamına gelir.

AMD son zamanlarda Adrenalin Edition sürücülerini piyasaya sürdü; yani GPU’ları artık Microsoft PlayReady 3.0‘ı destekliyor. Dolayısıyla yeni bir AMD grafik kartınız varsa artık Netflix’i 4K’da izleyebilmeniz gerekiyor.

Netflix için bir Windows 10 uygulaması olsa da 4K içerik için Microsoft Edge tarayıcısını kullanmanız gerekir.

HDCP 2.2‘yi destekleyen 4K’da Netflix’i izlemek için PC’nize bağlı 4K monitöre veya 4K TV’ye ihtiyacınız olacak. Emin olmak için monitörünüzü kontrol edin.

Bilgisayarda Netflix 4K İçeriği Nasıl İzlenir?

Bilgisayarınızda 4K Netflix içeriğini izlemek için doğru abonelik ve ekipmana sahip olduğunuzu kontrol ettikten sonra Microsoft Edge tarayıcıyı açın ve Netflix web sitesine gidin.

Henüz yapmadıysanız hesabınızda oturum açın, ardından ekranın sağ üst köşesinde kullanıcı adınızı tıklayın ve görünen menüden “Hesabınız” butonuna tıklayın. Bir sonraki ekranda “Profilim” altındaki “Oynatma ayarları” kısmına tıklayın, ardından “Oynatma Ayarları” altında “Yüksek” seçeneğini seçtiğinizden emin olun.

Bu yaptıklarınızdan sonra bilgisayarınız artık size Netflix 4K video izlemenize izin verecektir.