Bilgisayardan PUBG Mobil Oynamak

Son yılların en popüler oyunları battle royale türünün oyunları olarak karşımıza çıkıyor. Bu alanda onlarca yapım var ancak en iddialı yapımların başında PUBG geliyor. Battle Royale türünün ilk örnekleri arasında yer alan PUBG, hem bilgisayar sürümler hem de mobil sürümleri üzerinde fark yaratmış olan oyunlardan bir tanesi. Tabii ki oyunun mobil sürümünün bazı avantajları var.

En büyük avantajı ücret kısmında karşımıza çıkıyor. Hal böyle olunca bilgisayar üzerinde PUBG Mobil oyununun nasıl oynanacağı da merak ediliyor. Oyunu oynamak için kullanıcıların dikkat edecekleri birçok nokta var. Hem PUBG Mobil oyununun nasıl oynanacağı konusunda bilgiler verelim hem de nasıl bir avantaj sağlandığına bakalım.

PUBG Mobil Bilgisayardan Oynanırken Nasıl Bir Avantaj Sağlar?

PUBG Mobil oyununu bilgisayar üzerinden oynamanın avantajlarından söz ederek işe başlayalım. Oyunu PC üzerinden oynamanızın en büyük avantajı, mobil oyuncularına göre hareketlerde daha başarılı olmak. Bu sayede mobil oyuncularının biraz daha önüne geçebiliyorsunuz. Hem hareketler daha rahat oluyor hem de kontroller biraz daha kolaylaştırılmış oluyor.

Gerekenler Neler?

Merak edilen bir diğer konu hakkında bilgi verelim. Oyunun mobil sürümünü oynamak için nelere ihtiyaç var? Sorunun cevabı basit. Mobil sürümü oynamak için bir emülatöre ihtiyacınız var. Bu şekilde bilgisayarınızda telefon arayüzü çalıştırabiliyorsunuz. Haliyle mobil sürümü de kolaylıkla oynamanız mümkün oluyor. Emülatörlerden söz edelim.

Gaming Buddy

İlk emülatör resmi olarak sunulan emülatör. Bu seride özel bir fark söz konusu. Bu seride Tencent desteğini görüyoruz. Oyunun da yayıncısı olan Tencent tarafından yayınlanan sürüm, Android işletim sistemi üzerinden oyunun mobil versiyonunu oynamanıza izin veriyor. Yapacağınız işlemler ise oldukça basit. Sadece emülatörü indirmeniz ve ardından da yüklemeniz gerekiyor. Daha sonra oyunun APK’sını indirip, yüklediğiniz emülatör içerisine kurmanız gerekiyor.

Gaming Budy üzerinden tüm ayarlamalarınızı yapabiliyorsunuz. Görüntü kaliteleri için otomatik, pürüzsüz, ultra HD, dengeli görüntü kaliteleri arasında seçim yapabiliyorsunuz. Bunun dışında yine kontrol düzenlemeleri de yapmanız mümkün kılınıyor.

Gaming Budy İndirme Linki

Nox App Player

Bir başka ünlü emülatör Nox App Player. Yine PUBG Mobil için tasarlanan ayrıcalıkları bulunan emülatör sisteminize doğrudan kurulum gerçekleştiriyor ve bilgisayara Android işletim sistemi ayrıcalıkları kazandırıyor. Yapmanız gereken işlemler yine oldukça basit.

Önce programı indirip kurmanız gerekiyor. Ardından ise program içerisinde PUBG Mobil APK kurulumunu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ardından emülatör üzerinden oyuna giriş yapabiliyorsunuz.

BlueStacks

En çok kullanılan emülatörler arasında yer alan BlueStacks, yine bu alanda destek veren emülatörlerden bir tanesi. Fakat bu sistemde yapacağınız işlemler biraz daha değişiklik gösteriyor. Yapacaklarınız şöyle;

Hem oyunun APK dosyasını hem de emülatörü indirin.

Ardından program üzerinde yer alan “ uygulamalarım ” kısmına giriş yapın.

” kısmına giriş yapın. Alt kısımda APK yükle seçeneğini göreceksiniz. Bu kısma tıklayarak yükleme yapın.

Sonrasında ise uygulama üzerinden oyun giriş bilgilerinizi kullanarak giriş yapın. Tüm işlemler bu kadar ile sınırlı. Sonrasında bir dizi ekran ayrı ve kalite ayarını da yapabilirsiniz.

Tüm bu emülatörler içerisinde oyunun APK dosyasına ihtiyacınız var. Burada yer alan bağlantıdan oyunun APK dosyasını da indirebilirsiniz.