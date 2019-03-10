Ana Sayfa İpucu Bilgisayardan Sms Nasıl Gönderilir?

Bilgisayardan Sms Nasıl Gönderilir?

Bilgisayardan sms nasıl gönderilir? Bunu öğrenmenin en kolay yolu, yazımızdan geçiyor...

By Muhammed Arslan

-

1
0
Bilgisayardan Sms Nasıl Gönderilir?

Telefondan çok bilgisayarda zaman geçirmeyi seviyorsanız, zaman zaman “Bilgisayardan sms nasıl gönderilir?” diye düşünmüşsünüzdür. Bazı programlar gün içerisinde sınırlı sayıda sms göndermeye verirken, Google bunu ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.

Google, birçok kez sosyal ağ ve anlık mesajlaşma alanına girmeye çalıştı. Ancak sadece birkaç günlük fenomen olmayı başardı. Son girişimleri Allo da, Facebook’un sahip olduğu WhatsApp ve Messenger’ın başarısına yetişemedi. Hatta kısa bir süre sonra Allo yayından bile kaldırılacak.

Yine de iyimser olan Google, eski mesajlarımıza yeni bir hayat vermek için Android Mesajlar uygulamasını geliştirdi. Ayrıca RCS tabanlı kısa mesajlar için destek ekledi. RCS, görüntüler, videolar, GIF’ler vb. multimedya içeriğini kolaylaştıran Zengin İletişim Servisleri (Rich Communication Services) anlamına gelir.

Bilgisayardan Sms Nasıl Gönderilir?

Google, yapılan bir güncelleme sayesinde bilgisayardan sms göndermemizi sağlayan kullanışlı Android Mesajları kullanıma sundu. Bu yazıda, Android Mesajlar’ın web arayüzünü kullanma ve bilgisayardan sms nasıl gönderilir sorusuna ayrıntılı bir cevap oluşturacağız.

Google Mesajlar İle Bilgisayardan SMS Nasıl Gönderilir?

Mesaj göndermek için Google Mesajlar uygulamasnı kullanmak oldukça basittir. Tüm ihtiyacınız olan bir bilgisayarda ve bir Android akıllı telefondur. Nasıl kullanacaksınız, aşağıdaki adımları takip edin;

Bilgisayardan Sms Nasıl Gönderilir?

  1. Google Play’den Google Mesajlar uygulamasını indirin ve yükleyin.
  2. Hemen her türlü Android telefon ile uyumlu olduğu için herhangi bir sıkıntı çıkarmaz.
  3. Bilgisayarınızda, herhangi bir web tarayıcısını açın ve messages.android.com adresine gidin.
  4. Şimdi, telefonunuzda Google Mesajları açın.
  5. Sağ üst köşede bulunan Messages for Web yazısına tıklayın.

Bilgisayardan Sms Nasıl Gönderilir?6. Daha sonrasında açılan ekranda QR Kod tara seçeneğin tıklayın. Yukarıda belirttiğimiz, bilgisayardan açtığınız Web sitesindeki QR kodu taramanız gereklidir.

Bilgisayardan Sms Nasıl Gönderilir?Bundan sonra, kodun taranmasını bekleyin ve birkaç dakika içinde, tüm mesajlarınız bilgisayar ekranında görünecektir. Bu deneyim, WhatsApp Web ve Messenger.com durumunda gördüklerimize oldukça benzerdir.

SMS’i Nasıl Göndereceğim?

Rehberinize doğrudan erişimi olduğu için kişilerinize göz atabilir, istediğinizi seçip ve cevaplamak için telefonunuzda yaptığınız gibi herhangi bir mesaj dizisini açabilirsiniz. Mesajlar emoji’ler ve çıkartmalar gibi süslü şeyler de eklemek mümkündür.

Bilgisayardan Sms Nasıl Gönderilir?

Yeni bir mesaj yazmak için web arayüzünün sol tarafındaki Sohbet Başlat’a tıklayın. Ayrıca, cihazınızın çift SIM işlevi varsa, metin alanının sol tarafında bulunan seçim seçeneğine tıklayarak tercih ettiğiniz SIM kartı seçebilirsiniz.

Bilgisayardan Nasıl Çıkış Yapabilirim?

Tarayıcı sekmesini kapatmanız sizi web arayüzünden çıkarmaz. Bunu iki şekilde yapmanız mümkündür. İlk olarak telefonunuzun menüsüne tekrar tıklayın ve QR kod tarama kısmına gelin, buradan Tüm bilgisayarlardan çıkış yap seçeğine tıklayın.

Bilgisayardan Sms Nasıl Gönderilir?

İkinci adım ise tarayıcınızdaki Mesajlar sayfasını açın, sol üst köşedeki üç noktaya tıklayıp, Oturumu Kapat’ı seçin.

Yapmanız gereken bu kadar. Aklınıza takılabilecek herhangi bir soruda aşağıya yorum bırakabilirsiniz…

Önceki İçerikFormat için Bootable USB Nasıl Yapılır?
Sonraki İçerikRAMDisk Nedir? Nasıl Oluşturulur? Nasıl Kullanılır?

İlgili Haberler

İpucu

RAMDisk Nedir? Nasıl Oluşturulur? Nasıl Kullanılır?

RamDisk nedir? Bilgisayarı ne kadar hızlandırır? SSD'den hızlı mıdır? Nasıl oluşturulur? vb. sorular aklınızda yer etmiş ise doğru yerdesiniz. Derinlemesine oluşturduğumuz bu rehber ile...
Devamını Oku
İpucu

Format için Bootable USB Nasıl Yapılır?

Söz konusu format atmak olduğunda Bootable Usb ler son derece kullanışlı hale gelmiştir. Kolayca ulaşılabilir ve yapılandırılabilir olması nedeniyle, USB sürücüler eski zamanların CD...
Devamını Oku
İpucu

Google Hesabı Kalıcı Olarak Nasıl Silinir?

Google, hayatımızın neredeyse her anında duyduğumuz bir isimdir. Dünyadaki birçok kişi, hatta çevrenizdeki birçok kişi Google Arama, Haritalar ve YouTube gibi belirli ürünleri kesin...
Devamını Oku
İpucu

İsimden Numara Sorgulama

Numara gizleme konusu her geçen gün biraz daha zor bir iş haline gelmeye başladı. Akıllı telefonlarla beraber zaten bu alanda bir değişiklik oluştu. Bir...
Devamını Oku
İpucu

Google Chrome Emoji Panelini Nasıl Etkinleştirebilirsiniz?

Chrome emoji paneli nasıl etkinleştirilir? Emoji paneli nasıl kullanılır? Resimli anlatım ile bunu öğrenmek isterseniz, sizler için küçük bir rehber hazırladık. Doğrudan emoji kullanımı...
Devamını Oku
İpucu

Winrar Şifresi Nasıl Kırılır?

WinRAR şifrenizi kaybetmek ya da unutmak tüm bilgisayar ve akıllı telefon kullanıcıları için bir baş ağrısı olabilir. Bazen önemli belgeleri ve dosyaları güçlü bir...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

DİĞER HABERLER
RAMDisk Nedir? Nasıl Oluşturulur? Nasıl Kullanılır?
İpucu

RAMDisk Nedir? Nasıl Oluşturulur? Nasıl Kullanılır?