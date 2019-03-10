Telefondan çok bilgisayarda zaman geçirmeyi seviyorsanız, zaman zaman “Bilgisayardan sms nasıl gönderilir?” diye düşünmüşsünüzdür. Bazı programlar gün içerisinde sınırlı sayıda sms göndermeye verirken, Google bunu ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.

Google, birçok kez sosyal ağ ve anlık mesajlaşma alanına girmeye çalıştı. Ancak sadece birkaç günlük fenomen olmayı başardı. Son girişimleri Allo da, Facebook’un sahip olduğu WhatsApp ve Messenger’ın başarısına yetişemedi. Hatta kısa bir süre sonra Allo yayından bile kaldırılacak.

Yine de iyimser olan Google, eski mesajlarımıza yeni bir hayat vermek için Android Mesajlar uygulamasını geliştirdi. Ayrıca RCS tabanlı kısa mesajlar için destek ekledi. RCS, görüntüler, videolar, GIF’ler vb. multimedya içeriğini kolaylaştıran Zengin İletişim Servisleri (Rich Communication Services) anlamına gelir.

Google, yapılan bir güncelleme sayesinde bilgisayardan sms göndermemizi sağlayan kullanışlı Android Mesajları kullanıma sundu. Bu yazıda, Android Mesajlar’ın web arayüzünü kullanma ve bilgisayardan sms nasıl gönderilir sorusuna ayrıntılı bir cevap oluşturacağız.

Google Mesajlar İle Bilgisayardan SMS Nasıl Gönderilir?

Mesaj göndermek için Google Mesajlar uygulamasnı kullanmak oldukça basittir. Tüm ihtiyacınız olan bir bilgisayarda ve bir Android akıllı telefondur. Nasıl kullanacaksınız, aşağıdaki adımları takip edin;

Google Play’den Google Mesajlar uygulamasını indirin ve yükleyin. Hemen her türlü Android telefon ile uyumlu olduğu için herhangi bir sıkıntı çıkarmaz. Bilgisayarınızda, herhangi bir web tarayıcısını açın ve messages.android.com adresine gidin. Şimdi, telefonunuzda Google Mesajları açın. Sağ üst köşede bulunan Messages for Web yazısına tıklayın.

6. Daha sonrasında açılan ekranda QR Kod tara seçeneğin tıklayın. Yukarıda belirttiğimiz, bilgisayardan açtığınız Web sitesindeki QR kodu taramanız gereklidir.

Bundan sonra, kodun taranmasını bekleyin ve birkaç dakika içinde, tüm mesajlarınız bilgisayar ekranında görünecektir. Bu deneyim, WhatsApp Web ve Messenger.com durumunda gördüklerimize oldukça benzerdir.

SMS’i Nasıl Göndereceğim?

Rehberinize doğrudan erişimi olduğu için kişilerinize göz atabilir, istediğinizi seçip ve cevaplamak için telefonunuzda yaptığınız gibi herhangi bir mesaj dizisini açabilirsiniz. Mesajlar emoji’ler ve çıkartmalar gibi süslü şeyler de eklemek mümkündür.

Yeni bir mesaj yazmak için web arayüzünün sol tarafındaki Sohbet Başlat’a tıklayın. Ayrıca, cihazınızın çift SIM işlevi varsa, metin alanının sol tarafında bulunan seçim seçeneğine tıklayarak tercih ettiğiniz SIM kartı seçebilirsiniz.

Bilgisayardan Nasıl Çıkış Yapabilirim?

Tarayıcı sekmesini kapatmanız sizi web arayüzünden çıkarmaz. Bunu iki şekilde yapmanız mümkündür. İlk olarak telefonunuzun menüsüne tekrar tıklayın ve QR kod tarama kısmına gelin, buradan Tüm bilgisayarlardan çıkış yap seçeğine tıklayın.

İkinci adım ise tarayıcınızdaki Mesajlar sayfasını açın, sol üst köşedeki üç noktaya tıklayıp, Oturumu Kapat’ı seçin.

Yapmanız gereken bu kadar. Aklınıza takılabilecek herhangi bir soruda aşağıya yorum bırakabilirsiniz…