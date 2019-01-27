Oyun teknolojisi, diğer tüm teknolojilerde olduğu gibi boyut atlamaya başladı. Çok değil bundan 5 sene önce yayınlanan oyunlarla 2018 yılında yayınlanan oyunları karşılaştırdığımız zaman, arada ciddi bir uçurum olduğunu görüyoruz. Artık grafikler çok daha iyi. Bunun yanında oyun dinamikleri ve fizik motorları da çok daha başarılı.

Hal böyle olunca oyunları açacak bilgisayar sistemleri de bir hayli araştırılmaya başlandı. Artık hemen her oyunu açacak bilgisayarlar ulaşmak çok kolay değil. Oyuncuların bu noktada en çok sordukları soru ise “Bilgisayarım Hangi Oyunları Kaldırır?” sorusu. Bir oyunu satın almadan önce mutlaka cevap bulmanız gereken soru için nasıl bir yol izleyeceğinizden söz edeceğiz.

Bilgisayarım Hangi Oyunları Kaldırır ve Kontroller Nasıl Yapılır?

İşin iki taraflı boyutu var. Yayınlanan her oyun için şirketler özel bazı açıklamalar yapıyor. Yayınlanan hemen her oyun için minimum ve maksimum sistem gereksinimleri açıklanıyor. Öncelikle minimum ve maksimum sistem gereksinimlerinin neler olduğundan söz edelim. Sonra bu özelliklere göre nasıl belirleme yapılacağından söz edeceğiz.

Minimum Sistem Gereksinimleri Nedir?

Hemen hemen her oyun için yayınlanan minimum sistem gereksinimleri, adından da anlaşılacağı gibi oyunu oynamanız için açıklanan en düşük sistem özellikleridir. Bilgisayarınızda yer alan donanım özellikleri belirtilen bu sistem özelliklerinden düşük olduğu durumda oyunu oynamanız mümkün değil.

Maksimum Sistem Gereksinimleri Nedir?

Maksimum sistem gereksinimleri de yine oyunu yayınlayan firma tarafından açıklanan ve oyunun maksimum ayarlarda oynanması için gereksinim duyulan sistemdir. Maksimum sistem gereksinimlerini karşılayan bir sisteminiz varsa, bu durumda oyunları en yüksek grafik ayarlarında oynamanız mümkün olur. Her oyun için en yüksek ayarları destekleyen donanım parçaları bu kısımda yayınlanır.

Hem minimum sistem gereksinimleri hem de maksimum sistem gereksinimleri konusunda bilgi paylaşımı yaptık. Başa dönecek olursak, “Bilgisayarım Hangi Oyunları Kaldırır?” sorusunun ilk cevabı bu iki özellik üzerine olacak. İsterseniz sisteminizi tek tek açıklanan özelliklere göre değerlendirebilir ve bilgisayarınızın oyunu açıp açmayacağına karar verebilirsiniz. Tabii ki bu yol uzun ve tercih edilmeyen yol. Bu nedenle ikinci yolu ele alacağız.

Can Run iT Sistemlerini Kullanma

Sisteminizi denetleyerek açıklanan bu özelliklerle karşılaştıran otomatik programlar kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir hizmet veren sitelerden birisi de https://www.systemrequirementslab.com/cyri sitesi. Bu site üzerinden yapacağınız işlemlerle istediğiniz oyunu sisteminizin ne kadar desteklediğine bakabilirsiniz.