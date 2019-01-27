Donanım özellikleri ne olursa olsun, zaman içerisinde bilgisayarlarda belli bir oranda yavaşlama yaşanabiliyor. Çok güçlü sistemlere sahip olan oyuncu serisi bilgisayarlar için de bu durum geçerli. Yani sistem özelliklerinin yüksek olması bile çözüm olmayabiliyor. Böyle bir durumda kullanıcıların en çok sordukları soru ise “Bilgisayarım Neden Yavaş?” sorusu.

Özellikle üst segment bir bilgisayar kullanıyorsanız ve zaman içerisinde bilgisayarını yavaşladıysa “Bilgisayarım Neden Yavaş?” sorusunun cevabını aramaya başlıyorsunuz. Peki, gerçekten “Bilgisayarım Neden Yavaş?” sorusuna verilebilecek bir cevap var mı? Bu durumun nedenleri neler?

Depolama Alanının Dolması

Bilgisayarım Neden Yavaş sorusunun ilk cevabı depolama alanı olacaktır. Özellikle eski tip HDD depolama birimine sahip bir cihazınız varsa, depolama alanı doldukça bilgisayarınızda yavaşlama meydana gelecektir. Dosya açılış hızları, veri kopyalama ya da yazma hızlarında bir nebze düşme meydana gelebilir.

Özellikle depolama alanı çok doluysa, kalan boş alan kırmızı bir bar ile gösteriliyorsa depolama alanında bir temizleme yapmanız gerekiyor. Depolama alanını biraz daha rahatlatmanız, performans değerleri için yeniden bir yükseliş yakalamanızı sağlayacaktır. En azından veri alışverişlerinde daha az sıkıntı yaşarsınız.

Casus Yazılım Tehditleri

Bilgisayarların yavaşlamasına en büyük nedenlerden birisi de casus yazılımlar. Cihazınıza bulaşan bir virüs zaman içerisinde sisteminizin yavaşlamasına ve sistemsel hatalar almanıza neden olabilir. Tabii ki bu durum virüs yazılımına göre değişiklik göstermektedir.

Bazı virüs yazılımları direk olarak sisteminizi yavaşlatmayabilir. Bu durum tamamen yazılıma kalmış. Böyle bir şüpheniz varsa ya da sisteminiz anlamsız bir şekilde yavaşladıysa, bu durumda mutlaka bir virüs taraması yaptırmayı deneyin. İyi bir virüs tarama programı işinizi kolaylaştıracaktır.

Reklam Yazılımları ve Sanal Madencilik Yazılımları

Son dönemde bilgisayarların yavaşlamasına neden olan yeni bir sorun var. Casus yazılımlar içerisinde ele alabileceğimiz bu sorun, reklam yazılımları ve sanal madencilik yazılımları. “Bilgisayarım Neden Yavaş?”, “İşlemler çok yavaş yapılıyor.” diyorsanız mutlaka bu konuda da bir kontrol yapmanız gerekiyor. Girdiğiniz sitelerden ve açılır pencerelerden bulaşabilen reklam virüslerini ise çok kolay bir şekilde anlayabilirsiniz.

Bilgisayarınızı açtığınız zaman, siz açmadan tarayıcınız açılıyor ve tarayıcı üzerinde reklamlar görüntüleniyorsa bu durumda reklam virüsleriyle karşı karşıyasınız demektir. Bunun dışında tarayıcınızı açtığınız zaman arama motorunun değiştiğini ve anlamsız sekmelerin görüntülendiğini de görüyorsanız yine aynı durumdan şüphe edebilirsiniz.

Bu durumda da Anti Malware yazılımları kullanmanız yeterli olacaktır. Yine iyi bir virüs tarayıcısına sahip olmanız hem reklam virüslerini tespit etmenizi hem de sanal madencilik yazılımlarını tespit etmenizi sağlayacaktır.

Başlangıç Ögelerini Düzenleme

Bilgisayarların yavaşlamasına neden olan durumlardan birisi de başlangıç uygulamalarıdır. Bir uygulamayı yüklediğiniz zaman, genelde yükleme penceresi içerisinde size bu uygulamayı başlangıç ögelerine eklemek isteyip istemediğiniz sorulur. Fark etmeden, bilmeden ya da isteyerek bu uygulamayı başlangıç ögelerine eklemeniz, belli bir oranda açılış hızınızı düşürecektir.

İkinci bir kısım ise uygulama başlangıçtan itibaren açık konuma geleceği için sisteminiz de yavaşlayacaktır. Çok sayıda uygulama yüklemeniz ve bunları başlangıç ögelerine eklemeniz, sisteminizin yavaşlamasına neden olacak. Bunun için görev yöneticisi üzerinden başlangıç ögelerini kontrol etmeniz ve gereksiz uygulamalar için başlangıçta çalışma özelliğini devre dışı bırakmanız oldukça önemli.

Bilgisayarım Neden Yavaş Sabit Disk Durumu

İlk olarak depolama alanından söz etmiştik. Depolama alanında dikkat edilecek bir nokta daha var. Dikkat edilecek bu nokta sabit disk birleştirme özelliği. Sürekli yeni dosyaların yüklenmesi, mevcut dosyaları silmeniz, kısacası sürekli bir döngü durumu olması sabit diskinizde bir düzensizliğe neden olur.

Hem boş alanın yanlış gösterilmesi hem de bilgisayarın performansının düşmesine neden olan bir sorundan söz ediyoruz. Bu gibi bir durumla karşı karşıya kalmamak için düzenli aralıklarla sabit diskinizi birleştirmeniz gerekiyor. Bu şekilde performans düşüşlerinin önüne geçebilirsiniz.

Güncellemeleri Kontrol Etme

Dikkat edeceğiniz bir başka nokta ise güncellemeler. Sadece Windows ya da kullandığınız işletim sistemi için geçerli olan güncellemeleri değil, sürücülerinizin de güncellemelerini düzenli olarak kontrol etmeniz gerekiyor.

Bazı yazılım sorunları ya da performansın kötü etkilenmesine neden olan sorunlar yazılım güncellemeleriyle giderilebilir. Bu durumda da yaşadığınız performans sorununun önüne geçebilirsiniz.