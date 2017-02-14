Bilim Adamları, Görme Yeteneğinize Uygun VR Görüntüleri Hazırlıyor

VR oyunlarının ve deneyimlerinin baş ağrısı ve mide bulantısına neden olmasının nedenlerinden biri, sanal gerçeklik başlıklarının görüntüleri gözler için optimize edememesi. Stanford bilim adamlarından oluşan bir ekip, görüntülerin yaşınıza ve mevcut herhangi bir duruma bağlı olarak nasıl görüntüleneceğini ayarlayabilen VR görüntüleri geliştirerek bunu değiştirmeyi deniyor.

Örneğin, yaşlı bir çok insan, genç insanlara nazaran kendilerine yakın nesnelere odaklanmak için daha zorlanıyor. Araştırma grubunun lideri Gordon Wetzstein, “Her insanın VR’de mümkün olan en iyi deneyimi elde etmek için farklı bir optik moda ihtiyacı var” diyor.

Araştırmacılar çoktan yazılım düzeltmeleri ve iki farklı donanım seçeneğini test etmeye başladı. Halihazır görüntülerdeki başlıca sorun, gözlerinizin yüzünüze olan yakınlığı nedeniyle bir noktaya odaklanmasını zorlaştırması. Bu yüzden sorunu çözmek için bir çok prototip tasarlandı. Bunlardan birinde, bir kadranı sıkıştırarak ayarlanabilen sıvı lensler kullanılırken diğeri dürbün gibi çalışmakta ve ekran görüntüsünü ileri geri hareket ettirmekte. Her ikisinde de, nereden baktığınızı anlamak için bir göz izleme teknolojisi bulunuyor.

Araştırmacılar bununla birlikte bu araştırmanın sadece bir başlangıç ​​olduğunu ve “araştırma bulgularının endüstrideki bu gelişmelere rehberlik edebileceğini” ümit ediyorlar.